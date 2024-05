La guerra secreta entre Susana Giménez y Verónica Castro por una tercera en discordia

“El problema comienza cuando Cristian le va a hacer el homenaje a Sandro, esa fue la primera vez que Susana Giménez se cruza con Lizzie Barreda en Buenos Aires. Verónica nunca había traido una amiga, a Yolanda Andrade nunca la había querido traer porque decía que el periodismo en Argentina era muy filoso, que la iban a seguir y que se iban a armar rumores que no eran favorables para Verónica”, contó Lumbia.

Embed

Cuándo surgió el problema entre Verónica Castro y Susana Giménez

“El problema fue cuando ingresa esta tercera persona en la amistad de Susana Giménez y Verónica Castro. Hasta que no hubo amigas en el medio, no tuvieron problemas entre ellas, pero por lo que tengo entendido Susana Giménez si consideraba a Verónica como una amiga, pero Verónica no a ella, ya que la criticaba y decía que le había copiado el formato”, agregó el periodista..

“Después de diez años, Verónica Castro se peleó con Lizzie Barreda, pero Susana sigue siendo amiga a tal punto que Verónica da un paso al costado. Esto era un secreto a voces, por lo que convencieron a Verónica Castro que grabara en video en su cumpleaños de 80 años porque no les convenía que se supiera que estaban peleadas y menos por una tercera en discordia”, explicó.

Sauana 2.jpg Susana Giménez y Verónica Castro

Lizzie Barreda, la tercera en discordia entre Susana Giménez y Verónica Castro

“Lizzie pasó a ser la invitada de honor en el cumpleaños, llegó temprano, se instaló en La Mary. Cuando llegó Cristian Castro a probar sonido se encontró con la enemiga de su madre y entendió porque no había ido ella al cumpleaños de Susana”, contó el periodista.

Sin embargo, hay otro nombre que termina de complicar la situación que sería el de Yolanda Andrada, ya que hace poco Susana Giménez se sacó una foto con ella, algo que terminó de molestar a Verónica Castro.

“Ahí se termina de resquebrajar el vínculo, porque ya no se veían Verónica Castro y Lizzie Barreda, con cuentas no muy claras. En ese viaje que Susana fue a México a grabar LOL la fue a buscar Lizzie Barreda y después se encontró con Yolanda Andrada y para Verónica Castro fue muy fuerte esa situación”, cerró el periodista.