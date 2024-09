Espectáculos La Mañana Alberto Cormillot La hija de Alberto Cormillot contó por qué no quiere a Estefanía, la esposa de su papá

El reconocido nutricionista está en medio de un conflicto entre su hija Renée y su pareja, Estefanía Pasquini.







Alberto Cormillot, su hija y Estefanía Pasquini

El festejo de los 86 años de Alberto Cormillot, celebrado junto a su esposa Estefanía Pasquini y sus hijos menores, se vio empañado por la notable ausencia de su hija mayor, Renée Cormillot. Esta ausencia no pasó desapercibida, ya que dejó al descubierto una serie de tensiones familiares que han ido aumentando en los últimos tiempos. Durante una conversación con el periodista Fede Flowers, tanto Renée como Estefanía dejaron entrever la magnitud de la fractura en las relaciones dentro de la familia.

Renée, quien siempre ha mantenido un perfil más bajo en comparación con el resto de la familia, no asistió a la celebración del cumpleaños de su padre, a pesar de haber sido invitada. En un mensaje compartido por Fede Flowers en el programa Gossip, Renée fue sincera al confirmar la crisis familiar: "No estaríamos en las mejores épocas en las relaciones". Además, dejó entrever que esta situación ha afectado su relación no solo con su padre, sino también con la esposa de Cormillot, Estefanía Pasquini.

Hija Cormillot 1.jpg Alberto Cormillot y su hija La mala relación de Renée Cormillot con Estefanía Pasquini La pregunta sobre si su ausencia se debía a Pasquini fue directa, y Renée, sin rodeos, respondió con una pizca de ironía: “Me van a desheredar por esto, ¿lo vas a publicar no?”. Esta declaración, aunque en tono de broma, reflejó la complejidad de la situación familiar. Sobre su relación con Estefanía, fue clara: "No hay relación. No la sigo en redes. Ni idea si ella me sigue", lo que dejó en evidencia que entre ambas no existe un vínculo cercano.