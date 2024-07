La hija de Claudia Albertario cumplió 15 años: su festejo en Miami

Desde pequeña, Simona participó en diferentes eventos de equitación, obteniendo varios premios. Su dedicación y habilidad en este deporte fue motivo de orgullo para su madre, quien no dudó en compartir momentos de celebración y alegría en su cuenta de redes sociales. Albertario, aunque alejada de su tierra natal desde 2014, mantiene una presencia activa en la vida de sus hijos, Simona y Dante, brindándoles un entorno seguro y bilingüe en la ciudad de Miami.

Aunque no es aficionada a las cámaras, Simona sí se desenvuelve en las redes sociales y, en su cuenta personal de Instagram acumula más de 1.000 seguidores. Allí, comparte fotos y videos de su vida. Aunque en su perfil tiene una sola publicación, la adolescente comparte contenido a través de sus historias y tiene destacadas en su cuenta las que son sus favoritas.

image.png Los posteos de Claudia Albertario.

image.png

Recodemos que Claudia Albertario decidió mudarse a Miami en busca de nuevas oportunidades y un entorno más seguro para criar a sus hijos. Desde entonces, su vida estuvo marcada por el emprendimiento y la independencia. Lanzó una línea de ropa infantil llamada “Cloine” y se aventuró en el negocio inmobiliario, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a nuevos desafíos.

Claudia Albertario contó cómo descubrió a su ex saliendo con Soledad Fandiño

Claudia Albertario reveló recientemente cómo se enteró de la relación sentimental entre su exmarido Jerónimo Valdivia y la también actriz Soledad Fandiño, más de un año después de su separación. En una entrevista con Socios del Espectáculo desde Miami, Albertario compartió detalles sobre este tema que ha generado interés en el mundo del espectáculo.

Según relató Albertario, fue en un momento pasado cuando Valdivia le comunicó sobre su nueva relación. "Me lo contó en su momento. Me dijo algo. Pero está todo bien. Se lo dijo a la familia. Por supuesto que está todo bien", admitió la actriz, dejando en claro que, aunque no blanquearon públicamente su relación, las cosas entre ellos están en buenos términos. Además, indicó que Jerónimo también habló con sus hijos, Simona y Dante, sobre este asunto, mostrando una actitud conciliadora.

Sole Fandiño.jpg Soledad Fandiño y Claudia Albertario

Los rumores sobre la relación entre Valdivia y Fandiño surgieron inicialmente en marzo, cuando la periodista Paula Varela compartió información al respecto. Desde entonces, se ha especulado sobre el vínculo entre ambos, con menciones de interacciones en redes sociales y salidas públicas. Sin embargo, tanto Valdivia como Fandiño no han confirmado oficialmente su relación.

Por otro lado, al ser consultada sobre su situación sentimental, Albertario afirmó estar soltera pero enamorada de si misma. La actriz también abordó el pasado affaire con Fede Bal, destacando que ya es un tema del pasado y que prefiere no volver a hablar al respecto. "Ya fue lo de Fede Bal. Ya está. Ya pasó. Ya está hablado, ya está aclarado. Estoy bien", aseguró.