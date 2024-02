La horrible manera que Morena Rial describió a su mamá

“Es una desquiciada mental esa mujer. No está bien esa mujer”, disparó Morena, sin filtros cuando la conductora le consultó por su madre adoptiva en Mañanísima. “No tengo ningún buen recuerdo”, reconoció y aseguró que la llamaba por su nombre, para evitar decirle mamá. “No está bien de la cabeza. Mucha violencia, ella no está bien”, agregó.

“Por cualquier problema que pasaba afuera, se la agarraba con nosotras. Eran cosas que no se podían tolerar”, reveló sobre lo mucho que sufrió durante su niñez y su adolescencia, hasta que perdió todo contacto.

La amenaza que recibió Morena Rial por parte de Silvia D’Auro

“Ella iba a una psicóloga, pero como capaz iba desde hacía mucho tiempo, ya no le hacía efecto”, lanzó Morena Rial, con sarcasmo, como si la terapia que hacía Silvia D’Auro produjera acostumbramiento como los medicamentos.

Embed "Mi mamá es una desquiciada mental", cuenta More Rial en #Mañanisima. pic.twitter.com/fGWW7w7uH2 — eltrece (@eltreceoficial) February 5, 2024

La mediática reveló el tiempo que lleva sin ver a su mamá y sacó a la luz algunas de las frases más hirientes que le dijo. “No hablo con ella desde los 14 años y cumplí 25″, rememoró la joven y reveló la amenaza que recibió en una de las últimas veces que habló con ella.

“Cuando intentó acercarse en su momento, yo ya ponía un parate. Ahí se alteraba y me decía ‘te voy a devolver a la villa de donde te saqué’. ‘No te tendría que haber adoptado’”, explicó Morena, sobre las crueles frases de su mamá. "Por eso no me interesaría retomar. Eso no es nada. Hay muchas cosas peores que te quedan”, cerró, afligida.