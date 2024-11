La imagen que comprobaría qué pasa entre Gastón Edul y Cande Molfese

Luego de semanas de rumores de romance, finalmente apareció la foto que confirmaría la relación de los participantes de Bake Off Famosos.

Los rumores que vinculan sentimentalmente a Gastón Edul con Cande Molfese , ambos participantes del programa Bake Off Famosos , llevan semanas circulando en las redes sociales. Desde que se conocieron en el reality culinario, los fanáticos especularon sobre una posible relación sentimental, manteniendo el tema vivo a través de comentarios y publicaciones en Internet.

En las últimas horas, la atención volvió a centrarse en ellos cuando se llevó a cabo la fiesta de clausura de las grabaciones de Bake Off Famosos. El evento, reunió a participantes, miembros del jurado como Maru Botana, la conductora Wanda Nara y parte del equipo de producción. Las redes sociales se llenaron rápidamente de imágenes inéditas y videos de la celebración, capturados por los mismos asistentes, mostrando un ambiente distendido y festivo.

Sin embargo, la imagen que encendió las alarmas de los fanáticos no fue tomada por un asistente de la fiesta, sino por un observador externo. La cuenta de Instagram @lomaspopu, conocida por compartir contenido viral de celebridades, publicó una foto en la que se ve a Gastón Edul y Cande Molfese de la mano durante la celebración. La instantánea, que circuló velozmente por Internet, alimentó las esperanzas de aquellos que desean ver confirmada la relación entre ambos.

image.png

“La foto la recortaron, es de la fiesta de Bake Off, estamos todos ahí, pero sacaron a Damián de Santo, Marcos Milinkovic, Mariano Iúdica, a Vero Lozano”, explicó el cronista de TyC Sports a la prensa. Con su respuesta, buscó contextualizar la captura de la imagen y enfatizar que se trataba de un momento grupal que había sido editado para resaltar una conexión específica que, según él, no existe. Y añadió con contundencia: “No estoy en nada y menos de manera oficial, la verdad es esa”, sentenció, dejando en claro que los rumores de romance no tenían fundamento.

Los rumores acerca de la relación entre Gastón Edul y Cande Molfese

Si bien, Gastón Edul negó estar saliendo con Cande Molfese, testigos inesperados a la pareja hablaron al respecto: el estilista Kennys Palacios, mano derecha de la conductora y participante del streaming y el ex histórico voleibolista Marcos Milinkovic, también ex competidor del ciclo de pastelería, quienes brindaron detalles sobre el vínculo que une al periodista y a la actriz.

“Se ha armado una parejita, está confirmado. Se trata de Gastón Edul y Cande Molfese”, afirmó Palacios sin vueltas durante su visita al programa Cortá por Lozano. “Uno en los pasillos ve cosas. Él es un pilluelo. Gastón Edul tiró, tiró y picó a Cande”, agregó entre risas, dejando en claro la insistencia del periodista.

image.png

Según Palacios, la dinámica del programa fue decisiva para el acercamiento entre ambos: “Tomaban clases a solas, practicaban los dulces en el departamento de Cande, los postres”, señaló el estilista. También reveló que la pareja intentó ser discreta, pero en una ocasión “se fueron juntos de una fiesta, quisieron despistar y no pudieron”.

Por su parte, Marcos Milinkovic, quien también confirmó el romance, informó una visión cercana de la relación. “Vi muchos mimos, muchas cositas lindas, mucha dulzura…” comentó. Según su relato, la complicidad entre Edul y Molfese fue evidente para quienes los rodeaban. Incluso, en tono jocoso, relató que en cierta ocasión, “me dejaron pagando para irse entre ellos, me dejaron solo”, acotó entre risas.