La Joaqui reveló dónde fue su primera cita con Luck Ra

De nuevo en el programa de Nico Occhiato, la artista urbana habló de su situación sentimental: “Estoy muy bien, re feliz y re enamorada. Me llevo re bien”. "Esto es muy nuevo para mí. No lo de sentir, pero sí lo mostrar lo que siento. Me siento como cuando de chiquita te decían ‘ay, tenés novio’”, agregó sobre las emociones que está experimentando.

luck ra con la joaqui.jpg La primera foto de La Joaqui, toda encapuchada, con Luck Ra.

Dónde fue la primera cita de La Joaqui y Luck Ra

“Yo esta vez no oculté nada”, aclaró La Joaqui y dio a conocer dónde fue el primer lugar al que salieron juntos. “Mi primera cita fue en el Luna Park. Dije ‘voy a ser tan obvia que la gente no va a sospechar’”, lanzó riéndose y admitió: “Nunca estuve así de enamorada. Estoy cien por ciento segura de que nunca me sentí así”.

La cantante confirmó que se sintió cautivada desde que lo conoció. “Desde la primera vez que lo vi supe que me gustaba, pero no se lo decía porque me daba vergüenza. Intentaba que energéticamente lo sienta”, se sinceró sobre la forma con la que trató que él se diera cuenta de sus emociones.

Muy enamorada y con una sonrisa en el rostro, dio a conocer cómo es el cantante cordobés. “Él es muy piola, es muy divertido. Compartir tiempo con él es lo mejor, pero nunca íbamos por los mismos caminos. Yo andaba con los chicos malos y él es un chico bien”, destacó La Joaqui sobre lo buena persona que es Facundo Almenara Ordóñez.

Cómo fueron los primeros encuentros de La Joaqui y Luck Ra

“Él me invitaba a lugares llenos de gente y me daba pánico social. Me gustaba tanto que no iba. Hasta que un día me dejó de invitar. Me invitó como a cuatro planes, pero no eran citas. Entonces, le decía que no”, contó la cantante sobre los encuentros a los que faltó por sentirse inhibida.

La artista siguió hablando del inicio de su historia de amor y dijo que fue varias veces a la casa del cordobés, donde jugaron a la Play, veían películas, pero regresaba a su casa muy triste porque nada pasaba entre ellos. Hasta que tomó la iniciativa y dio le dio la señal a Luck Ra para que supiera que estaba dispuesta a intentarlo.

La Joaqui relató cómo fue su última cita con el músico y explicó cómo tomó la determinación de seducir al cantante, luego de ver dos películas juntos, sin que él active. “Nos fuimos a dormir y le dije ‘me gusta dormir en tanga’. Y es mentira, me gusta dormir con pijama. Y así fue”, detalló sobre la primera vez que estuvieron juntos.