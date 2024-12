La Negra Vernaci festejó haber terminado la "quimio": el video con sus amigos

Fue en octubre pasado cuando La Negra contó que le habían extirpado un tumor maligno y que comenzaba con la quimioterapia. “Gracias a Dios esto ya no está más en mi cuerpo y no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención me van a empezar hacer quimio. Me da miedo. Es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar de mí, con qué parte de mí me voy a vincular”, había expresado en ese momento respecto de su salud.

Embed - Elizabeth Vernaci en Instagram: "Siempre están los que estuvieron ahí el resto sobra GRACIAS!!a los incondicionales:mi amichona @lungarini ,a mis compañeros de la radio @popradio1015 ,a los que no pararon de cuidarme en @olgaenvivo ,a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un MONTÓN y Uds saben quiénes son ) a los llamados llenos de amor acompañándome,a mi familia que es todo y a mi hijo @vicenbona que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil ) A los médicos del hospital de día del IAF que saben contener con amor y a Caro con los cascos que lograron que siga con mi pelo. Gracias Agustín querido Y GRACIAS INFINITAS a mis oyentes que estuvieron al pie del cañón Chau quimios!" View this post on Instagram A post shared by Elizabeth Vernaci (@negropolisok)

Y prosiguió: “GRACIAS!! a los incondicionales, a mis compañeros de la radio, a los que no pararon de cuidarme, a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un MONTÓN y Uds saben quiénes son), a los llamados llenos de amor acompañándome, a mi familia que es todo y a mi hijo que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil). A los médicos del hospital de día del IAF que saben contener con amor y a Caro con los cascos que lograron que siga con mi pelo. Gracias Agustín querido. Y GRACIAS INFINITAS a mis oyentes que estuvieron al pie del cañón. Chau quimios!”.

Apareció la escandalosa razón por la que Luciano Castro se separó de la Negra Vernaci hace 15 años

La Negra Vernaci y Luciano Castro mantuvieron una relación durante cuatro años, que quedó en el recuerdo de sus fanáticos. Tras el reencuentro de la conductora con el actor, trascendieron los motivos que desembocaron en el fin de su vínculo.

La locutora volvió a ver a su ex, a más de 15 años de su noviazgo y recordaron algunas anécdotas de su pasado, que hicieron emocionar al ex de Flor Vigna, debido a que el hijo de la Negra grabó un video muy especial con todo lo que le enseñó durante su niñez.

image.png

La conductora y Castro se conocieron en los 2000 en el programa La Biblia y el Calefón, que era conducido por Jorge Guinzburg. En ese entonces, los famosos se coqueteaban, pero su relación inició cinco años después y duró por cuatro años.

Vernaci y Castro vivieron a pleno su amor e iban a comer a restaurantes, donde los paparazzis lograban fotografiarlos muy enamorados. A pesar de que parecía que estaban en el mejor momento, la relación llegó a su fin y decidieron tomar caminos muy diferentes, al punto que dejaron de hablarse por mucho tiempo.

En medio de su reencuentro tan emotivo, reflotaron cuáles habrían sido los motivos que desembocaron en su separación, ya que la locutora dio a entender en varias oportunidades el por qué de su decisión. “Porque ya está, estuve un montón, ya tenía ganas de charlar", sostuvo la Negra en una entrevista hace unos años y también determinó que el actor era poco amoroso en ese momento en el que estuvieron juntos, además de que notó que había vuelto engreído.

image.png

En 2014, reveló que perdió el diálogo con Luciano, ya que él no quiso continuar hablándole, tras la ruptura. "No quiso ser más amigo mío y respeto su opinión. Yo lo quiero y me encantaría verlo, e incluso conocer a la bebé, pero él no es así. Lucho es más cerrado: corta y a otra cosa”, contó sobre Castro.