La noticia de Telefe sobre Oriana Sabatini que puso feliz a los hinchas de Boca

Desde hace varios meses, el nombre de Dybala circula en el radar xeneize, aunque no precisamente para sumarse al plantel en este 2025. El deseo de que el delantero vista la camiseta azul y oro se instaló con más fuerza tras la llegada de Leandro Paredes a Boca. Ambos mantuvieron una estrecha amistad y fueron compañeros en la Roma, lo que alimentó expectativas entre los hinchas y algunos sectores de la prensa. En su presentación como refuerzo, Paredes admitió ante los medios que Dybala sueña con jugar en Boca y no ocultó su deseo de compartir equipo en la institución, aunque evitó referirse a negociaciones concretas.

Frente a los rumores, Oriana reconoció hace un tiempo: “Yo re quiero volver a Argentina, pero tampoco estoy para quilombos familiares”. La modelo se refirió a la “interna” familiar por el fanatismo de su papá por River. Sin embargo, aclaró: “Quedé en el medio, pero lo que tenga que pasar va a pasar. Yo lo voy a bancar”. Y fue tajante sobre los dichos de Paredes: “Si su amigo quiere que vaya a Boca, va a ir con su amigo”. Asimismo, Leandro también no anduvo con vueltas: "Paulo es de Boca, imposible que juegue en ese equipo".

Oriana Sabatini a Masterchef y Paulo Dybala... ¿A Boca?

En este contexto, la confirmación del programa Intrusos de que Oriana Sabatini volverá al país alentó todavía más a los seguidores Xeneizes, quienes multiplicaron mensajes en redes sociales con frases como “Dybala a Boca”, “Tendrá que mudarse a Argentina”, “Estamos un paso más cerca”, “Arranca acá. Dybala a Boca” y “Sonríe Boca Predio”.

La especulación se potenció a través de memes y publicaciones, apoyadas en la idea de que si Sabatini permanecerá en Argentina para grabar Master Chef Celebrity, Dybala podría aprovechar para acercarse al club y cumplir el sueño manifestado por su amigo Paredes, quien consultado sobre el tema, expresó: “De gustar, me encantaría. Sé que para él también sería un sueño. Obviamente, no me meto en las decisiones de los demás. Si le tocará venir, bienvenido sea”.

Por el momento, no hay gestiones oficiales ni indicios de un acuerdo entre Boca y Dybala. El delantero mantiene contrato vigente en Italia y no existen avances formales en una posible operación. Sin embargo, la viralización de la noticia ratifica la capacidad de las redes sociales para instalar escenarios y alimentar ilusiones en la comunidad futbolera, sobre todo cuando se trata de figuras cercanas al fútbol argentino y con aspiraciones declaradas de alguna de las partes.