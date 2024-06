La novia de Martín Ku enfrentó a Coti Romero por su coqueteo en Gran Hermano

Marisol , la novia de Martín Ku , habló a fondo de Coti Romero , luego de que la ex participante de Gran Hermano le enviara un video exclusivamente al Chino , deseándole suerte en el juego y diciéndole que es “su favorito y su campeón”.

Durante el programa de A la Barbarossa, la periodista de espectáculos Pía Shaw indagó sobre cómo se sintió la pareja de Martín tras el curioso mensaje de la correntina. “Somos una trieja, me parece. No, un beso, Coti, te adoro”, bromeó la joven.

En tal sentido, le preguntaron si se sentía celosa cuando otras mujeres coquetean con su novio. “¡Ay, no! Que coqueteen todas las chicas que quieran con mi novio, mientras él no haga nada, está todo bien”, replicó la joven para sorpresa de todos los presentes en el piso del programa de Telefe.

Al mismo tiempo, la consultaron sobre el acercamiento del Chino con Delfina, la hija de Virginia Demo. “Delfi me encanta, la adoro. Ya que estamos le mando un beso. Nadie me genera una inseguridad. La única que me puede generar una inseguridad soy yo misma. Y soy perfecta”, disparó la invitada sin filtros.

Al ser consultada sobre la reacción de su compañero de vida luego de escuchar el mensaje de Romero, Marisol remarcó que “se puso nervioso con la situación”. “No me molestó para nada. De hecho, me gustó porque le llevó un poco de cariño”, cerró tajante.

Cómo fue el mensaje de Coti Romero a Martín Ku

“Chino sos mi jugador favorito. Te prometí y lo cumplí. A no bajar los brazos que sos mi campeón”, expresó la correntina y ex Gran Hermano, Coti Romero, en el video grabado específicamente para Martín Ku. De inmediato, Juliana “Furia” Scaglione intervino con su humor característico: “Está enamorando minas el Chino”.

Lo cierto es que el concursante de Gran Hermano se mostró muy incómodo y algo sorprendido con las palabras de la joven influencer. Y aprovechó para hablarle directamente a Marisol: “Tintu, yo te amo a vos”.

Recordemos que durante la actual edición del reality de Telefe, Coti hizo su ingreso con participación incluida. Lo hizo a través del Golden Ticket que le permitió entrar a jugar a la casa más famosa del país a mitad de la competencia.

La correntina solo duró tres semanas dentro del reality y se fue eliminada en la primer mano a mano que tuvo en una placa de nominados. Durante su estadía no tuvo ningún acercamiento al Chino. Eso sí, la joven influencer y ex Bailando si dejó su sello gracias a las distintas, y fuertes, peleas que protagonizó con Furia. Fue uno de los duelos más atractivos que regaló la actual edición de GH y veremos cómo sigue la relación entre ambas una vez que finalice la competencia.