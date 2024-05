La pelea de la mamá de Zoe de Gran Hermano con su novio

image.png Zoe de Gran Hermano y su novio Mauro.

“Me parece que te defendió un montón, Zoe, tenés que saberlo, porque además te cuidó. Lo queríamos todos para notas, lo pedíamos en todos lados, él no quería hablar hasta hablar con vos primero. Tuvo sus encontronazos con Aixa también, te vas a ir enterando de a poco porque las cosas no estuvieron tan calmaditas por eso te quería preguntar a vos cómo manejás tu relación con tu novio y Aixa al mismo tiempo”, expresó Gastón Trezeguet al tomar la palabra y referirse a las actitudes vividas en tiempos del encierro de la participante, de los que ella no tenía pleno conocimiento.

Fue entonces que, sin dudarlo, la joven destacó que “antes de entrar a la casa estaba todo bien y la verdad que no tengo idea de nada. Me estoy enterando ahora”. Con cara de desconcierto, pidió tiempo para hablar del tema. “No sé qué pasará, pero lo hablaremos fuera de cámara”, dijo y dejó en claro que su intención no es exponer las cuestiones vinculadas a la privacidad de la pareja y sus familiares.

Pero en el debate no quisieron dejar las cosas allí y Santiago del Moro volvió a traer a colación el tema, al preguntar sin tapujos a la madre: “¿Cuál es el problema con él, Aixa?”, dijo. Rápidamente, la mujer destacó: “Es algo que prefiero mantener en privado, algo que hasta pedí que no lo mencionen. Es un tema largo y es complejo, y la verdad es que no me parece que lo toquemos así al aire, sin que Zoe esté al tanto. Lo pedí expresamente para cuidar su cabecita, porque ella no sabe nada”.

“Es un reality show y Zoe se pasó cinco meses pidiendo por él. No tiene nada malo. Son cuestiones personales que las pueden tener y dirimir”, respondió el conductor. Fue en ese momento en el que Aixa explicó por qué no llevó fotos de su yerno ni habló de él cuando ingresó a la casa.

Embed - Programa 133 (20-05-2024) - Gran Hermano

Aixa aseguró que desde la producción nunca le pidieron que lleve una foto del novio de su hija y solo le pidieron una de cuando la joven era chica. “El tema es que, pobre. Ella lo recibe sin saber nada y lo toma mal, porque claro, los otros chicos recibieron fotos de familia, mandaron de sus parejas, de su marido o de su mujer, como en el caso de Darío. No hay ningún misterio de nada, no hay ninguna mala intención ni nada”, señaló prometiendo que le iba a mostrar los chats a su hija llegado el momento, para que pueda comprobar que no mentía.

Cómo surgió el conflicto entre el novio y la madre de Zoe de Gran Hermano

El conflicto surgió apenas unos meses después del comienzo de Gran Hermano 2023, cuando Manuel expuso, a partir de una serie de pruebas y testigos, que su suegra había iniciado una campaña de difamación en su contra y prometió elevar el caso a la Justicia. Así, cansado de supuestas denuncias sin fundamentos, emitió un comunicado en las redes sociales expresando los detalles que le molestan y refutando las acusaciones de Aixa.

“Buenas, a lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad, con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, comenzó el texto de descargo de Manuel.

“Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia, por lo tanto, procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia, desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la carta documento a mis redes”, destacó.

image.png

“También aclaro que lo más probable es que ahora esta señora invente mil cosas más sobre mí para poder intentar ensuciarme, pero confío en que su nivel de credibilidad luego de haber inventado que le pegué a mi hermanito ya está por los suelos. Por último, a modo de respuesta a los audios que se filtraron, mi intención no es irme a vivir con Zoe, ya que ninguno de los dos trabaja, ni somos capaces de mantenernos solos, y tampoco me gustaría separar a una madre de su hija. A mi parecer y tal y como me ha enseñado mi familia, las madres son lo más importante que hay. Saludos”, cerró el joven.

Respecto de las pruebas presentadas, adjuntó un audio enviado de forma privada supuestamente por Aixa en el que detalla, refriéndose a Manuel: “No puede con su ego. Yo me hice íntima amiga de su hermanito, tiene 19 años el chico, es gay, y Manuel lo re discrimina por ser gay. Lo recontra cagó a trompadas. Esto que no salga, porque lo saben More y ahora lo sabés vos. Lo recontracagó a trompadas que lo dejó hospitalizado una semana. El hermano me lo contó en mi casa llorando, y Manuel no sabe que yo me hablo con el hermano. A veces nos vamos a tomar algo juntos, o a veces se viene a mi casa y vemos Gran Hermano juntos. No sabés, me contó todo, de cuando se declaró homosexual, y cómo el hermano le va a pegar así, lo dejó hospitalizado”.

Pero lo cierto es que el cuñado de Zoe desmintió a Aixa en un video casero que subió a sus redes. Allí, mirando a cámara, reveló: “Hola, ¿cómo andan? Soy Justo Ibero, el hermano de Manuel, el novio de Zoe, y quería aclararles que llegó a mi conocimiento que hay unos audios que dicen que a mí mi hermano me internó una semana, supuestamente, y son de la mamá de Zoe. Quería aclarar que esto no es cierto, de hecho, yo me llevo increíble con mi hermano, tenemos una relación hermosa, de hecho, es una de las personas que más me apoya en todo lo que hago, así que quería aclarar eso, porque la realidad es que no es cierto”, cerró.