La reacción de Nancy Dupláa al ver una foto de Lali Espósito a los besos con su novio

Desde que blanquearon su romance, Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat no dudan en demostrar públicamente el amor que se tienen. Por eso, en las últimas horas el streamer publicó una serie de fotos románticas con ella. Y fue Nancy Dupláa quien reaccionó de manera llamativa al tierno posteo.

Pedro Rosemblat defendió a Lali Espósito de las acusaciones de Javier Milei

Hace pocos días, minutos después de que el presidente de la Nación, Javier Milei, la apodara “Lali Depósito” y se volviera tendencia en la red social Twitter, Pedro Rosemblat salió a respaldar a su novia, Lali Espósito.

En sus historias de Instagram compartió la foto de una videollamada con la artista pop, donde ambos se mostraban sonrientes. Además, acompañó la publicación con el emoji de un corazón rojo.

Pero más allá de respaldarla con una historia en sus redes sociales, Rosemblat cruzó al mandatario en su programa Shock de Verano. “Quiero decirle al presidente Milei que lo entiendo; yo también estoy obsesionado con Lali, no puedo dejar de pensar ni hablar de ella”, ironizó.

“Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero, y eso se nota. Se la pasa agrediendo, no es un liberal sino un reaccionario más como tantos otros en la historia argentina”, aseguró sobre el presidente.

Para terminar, disparó: “La amo, la admiro. Lo que yo diga va a ser perjudicado. Voy a intentar no descalificar e insultar a nadie. No voy a caer en defensa porque no lo necesita. Se la banca sola y porque si necesitara una defensa tiene millones de personas que la banquen y que lo hacen”.