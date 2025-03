La separación de Agustina Kämpfer: qué pasó con el padre de su hijo

"He hablado con ella y tengo entendido que no es que uno dejó al otro, sino que fue una decisión de común acuerdo. Ella no me habló mal de él. Dentro de todo se terminó bien, vamos a decir. Ellos no vivían juntos, cada uno estaba en su casa. El es dueño de una empresa, está muy bien económicamente, y ella es más laburante. Trabaja mucho", contó la periodista al respecto.