La separación de Carlitos Nair Menem: por qué lo dejó su novia colombiana

La anterior separación de Carlitos Nair Menem y su novia

El hijo del expresidente y la colombiana se habían separado en una oportunidad anterior, en el que habían dejado en stand by los planes de dar un paso más en la pareja. A tres meses de haberse comprometido, ese sueño se rompió y el hijo del expresidente Carlos Menem confirmó a través de sus redes sociales la separación de su novia colombiana.

“Ya está, soltero como siempre y no por canchero, solo por respeto así no mencionan ni a ella ni a mí. Dios los bendiga”, escribió en su posteo de Instagram, donde tiene más de 34 mil seguidores. A la publicación le siguieron decenas de comentarios. Varios apoyándolo a él, otros con críticas a su ex.

Carlitos Nair salió en defensa de su ex novia: “Pri jamás necesitó nada de mí ni tampoco va a necesitar. Ella tiene sus cosas. Yo no puedo dejar que digan eso de una mujer independiente, que ayuda a mucha gente. Por favor eviten esos comentarios”. Unas horas más tarde borró el texto principal de la publicación y escribió en su lugar “ya estamos”.

Cómo se enamoraron Carlitos Nair Menem y Prinelis Primera

Como sucede muchas veces en estos tiempos, la pareja se conoció a través de las redes sociales. Con el correr de los días la relación pasó luego a ser telefónica. Las charlas se extendían por más de una hora. La química era tan intensa que Prinelis dio el primer paso y viajó hasta Formosa, donde vive Carlos Nair, para conocerlo personalmente.

El amor surgió con una fuerza arrolladora y en pocos meses estaban comprometidos. Carlo Nair Menem había confesado a la revista Hola sus deseos de tener un hijo con Prinelis, quien a sus 45 ya tiene una hija y una nieta. Hoy esos planes parecen lejos de concretarse. Aunque el cambio en la descripción del posteo de la separación podría indicar que está abierta la puerta para una pronta reconciliación.