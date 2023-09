La terrible pregunta que Angel de Brito le hizo a la mamá de Camila Homs sobre Rodrigo de Paul

"Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana que dijo que no sabe mentir, así que no me va a mentir... quería saber el motivo de la separación de tu hija" , le dijo el conductor de LAM, relacionada a la escandalosa ruptura de Homs con el mediocampista de la Selección Argentina.

Tratando de eludir la responsabilidad de poner en un compromiso a su hija, Liliana dijo: "Cosas personales de ellos, yo ni idea". Pero el periodista insistió: "¿No hablás con tu hija? Me dijiste que no sabías mentir recién, dale". Ante la insistencia, la mamá de Homs le explicó a de Brito que no estaba mintiendo y que a su hija no le gusta hablar de cosas personales porque es "muy reservada".

Sorprendido ante la actitud esquiva de Liliana, de Brito le lanzó la terrible pregunta: "¿Le fue infiel Rodrigo de Paul?". Liliana contestó con un tímido "no sé". Incisivo, Ángel le repreguntó: "¿No sabés o no querés decir?". Pero la mamá de la modelo, firme en su postura, le suplicó que no le haga "hablar de esas cosas". Fiel a su estilo, el jurado cerró la charla de una manera contundente: "Bueno, lo tomo como un sí...".