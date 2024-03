La tristeza de Gastón Dalmau por la muerte de un ser cercano

dalmau mascota 1.png El posteo de Gastón Dalmau para recordar a Mina, su mascota fallecida.

Inmediatamente, sus fans se pronunciaron y le enviaron palabras de aliento en ese difícil momento que estaba atravesando. "¿Cómo que murió Mina?", "Se notaba la conexión que había", "Me hacés llorar, Gastón... siempre la recuerdo y la extraño", "Lloro de ternura, qué lindos”, le expresaron sus fan en comentarios.

Gastón Dalmau habló de la pérdida de su mascota Mina

La perrita participó de algunos capítulos de Casi Ángeles cuando era tan sólo una cachorrita y desde entonces, se quedó con Gastón Dalmau, tras finalizar la serie que lo catapultó a la fama. La perrita falleció en 2018, pero el actor la rememoró en sus redes, tras tener recuerdos muy fuertes de ella.

“¿Cómo que Mina murió?“, le consultó una seguidora y él confirmó que hace mucho tiempo que ya no está junto a él. “Hace muchos años, no ahora, pero ayer fue un día de muchos recuerdos y ella siempre está presente… Y quería compartir fotos que nunca mostré de ella”, confirmó el actor.

dalmau mascota 2.jpg

"Mina abandonó este mundo hace unos años. Me parte el alma recordarla día a día, aunque sé que me guía desde cerca. Es, y será, lo más hermoso que me pasó en la vida. No hay día que no la recuerdo y me caigan algunas lágrimas. Nunca lo conté, pero necesitaba que lo sepan. Gracias por tenerla en sus recuerdos y sepan que fue una perra muy feliz”, confesó el actor, muy triste.