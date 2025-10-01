La Voz Argentina: Papelón de dos participantes y enojo por la última eliminación

Este martes 30 de septiembre arrancó el 4° Round en el reality que conduce Nicolás Occhiato y un cambio de último momento generó malestar.

La Voz Argentina tuvo este martes 30 de septiembre su nueva etapa de Rounds. La presentación no fue de las mejores para algunos cantantes y el enojo del público no tardó en llegar a las redes sociales por una decisión de último momento.

Camino a la gran final, el reality que conduce Nicolás Occhiato arrancó el último round antes de los cuartos de finales. En esta etapa cada team cuenta con solo cinco participantes quienes deberán sorprender con sus presentaciones para asegurar su lugar en la próxima etapa.

En esta nueva etapa, similar a las anteriores, cada responsable del equipo elegirá a dos de sus participantes, dos serán salvados por voto de los otros coaches y uno por team quedará eliminado.

El show comenzó con 9.3 puntos de rating y trepó durante la transmisión a los 11.6 siendo el pico más alto de la noche. De las siete presentaciones, dos fueron para el olvido. Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando Iara Lombardi del team Lali interpretó “Sara perche ti amo” y se olvidó la letra.

Embed - Iara Lombardi - “Sarà perché ti amo” - Team Lali - 4° Round - La Voz Argentina 2025

Lo mismo le ocurrió minutos después a Federico Mestre del team Luck Ra con “Es de verdad” del dúo Ha Ash se olvido la letra producto de los “nervios”.

Embed - Federico Mestre - “Ex de verdad” - Team Luck Ra - 4° Round - La Voz Argentina 2025

También cantaron: Thomas Dantas del team Luck Ra, Valentino Rossi del team Lali, Sofía Verna del equipo Miranda!, Lucas Barros del team Luck Ra, Luis González del equipo Soledad y Jaime Muñoz del team Lali.

El enojo del público llegó cuando tras la última presentación de la noche, Occhiato envió a un corte publicitario extenso que generó el malestar de los seguidores del ciclo. Es que, tras volver al aire, el conductor anunció que no seguiría la actuación de los cantantes y que la eliminación de un participante de cada team será este miércoles 1° de octubre a partir de las 21.45.

“Que alguien me explique que está pasando este año con La Voz. No se entiende nada, ya es cualquier cosa”, “Nos bancamos 20’ de publicidad y no se vio a quien eliminaron”, “Solo alargan el programa y va perdiendo el encanto. Que lastima”, fueron algunos de los comentarios.

De esta manera, Joaquín Martínez, el neuquino de 22 años, que continúa en el team Miranda! Hará su presentación este miércoles.