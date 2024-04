Las fotos de la mansión donde vive El Polaco en un country con sus mujeres

La hermosa mansión de El Polaco

La vivienda, de dos plantas y cinco habitaciones, brinda espacio más que suficiente para la familia, incluyendo los hijos de la pareja, quienes disponen de su propio espacio para crecer y desarrollarse. Con un diseño moderno y funcional, la casa se integra armoniosamente con el entorno natural del country, ofreciendo además áreas de recreo como un quincho para disfrutar en cualquier época del año y un hidromasaje exterior con vista al lago.

Polaco 3.jpg La mansión de El Polaco

La pasión por la música de El Polaco se refleja no solo en su estudio de grabación, sino también en la decoración de la casa, donde se pueden encontrar elementos que evocan momentos importantes de su carrera, como su discografía y fotografías junto a íconos del espectáculo como Diego Maradona y el Potro Rodrigo.

Polaco 4.jpg La mansión de El Polaco

La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a El Polaco en vivo

Hace poco, el cantante fue noticia debido a su participación en el programa de Mirtha Legrand. La cuestión estalló cuando la incisiva conductora lanzó la pregunta clave: “¿Sos fiel o metés los cuernos?”. Sorprendido por la contundencia de la interrogante, El Polaco intentó desviar la atención con humor, preguntando a Mirtha qué pensaba ella al respecto. Sin embargo, la respuesta de La Chiqui fue directa y sin titubeos: “Que le metés los cuernos”.

Ante la mirada incrédula de los presentes, el cantante defendió su nueva postura afirmando que había optado por la madurez y la paz mental en su vida amorosa. A pesar de su insistencia, las dudas persistieron entre los comensales, especialmente con los comentarios de Yanina Latorre, quien no dudó en señalar las contradicciones del artista. “No, no, maduré, Mirtha. Me porto bien. Elijo la paz mental hoy en día, me siento bien”, respondió.