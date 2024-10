Las mejores 12 frases de Charly García, inolvidables

Otra que quedó grabada en el inconsciente colectivo fue “Maradona es el 10, yo soy el 9”. Y un slogan inconfundible: “Say no more”, que además fue el título de unos de sus discos.

En 1999, Charly García ofreció un concierto multitudinario en Buenos Aires, cuyo registro quedó plasmado en el disco Demasiado Ego. Justamente, el ego acompañó al músico a lo largo de su increíble trayectoria, que comenzó con el álbum debut de Sui Generis en 1972 (Vida).

Por ende, hubo frases que su ego gigante no pudo dejar pasar:

"Lo que pasa es que yo hago el gol y no vale porque estoy en offside, siempre estoy un paso más adelante que los demás".

"Tengo más poder que el gobierno porque a ellos no los quiere nadie".

“En ese gran mañana veo gente de estatura conmigo. O sea que lo mejor está por venir".

“No soy como el resto, soy un genio” respondió Charly García luego de que lo detuvieran y le dijeran que él era una persona igual al resto ante la ley.

"Acá el jefe soy yo", le espetó en la cara a Bruce Springsteen –apodado El Jefe-. García se lo dijo al músico estadounidense en pleno concierto Amnesty Internacional llevado a cabo en River Plate en 1988, puesto que Springsteen había pedido que no hubiera figuras locales en el recital.

"Uno tiene buena voluntad, pero si me provocan me encuentran".

"El éxito es eso que te pasa después de un montón de piñas".

Pero Charly García, en sus apariciones públicas, siempre hizo gala de un humor corrosivo, sarcástico, único. En ese tópico, sus frases abundan:

Tras lanzarse desde nueve pisos a una pileta en Mendoza, contó que mantuvo este diálogo con un agente: “Me dijo ‘yo soy la policía’. Y yo le respondí: ‘¿Y quién te mandó a no estudiar?’"

"Esta es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando" (después de tirarse a la pileta).

Cuando hizo el servicio militar, sacó a pasear a un cadáver en silla de ruedas. Cuando le preguntaron por qué lo hizo contestó: “Lo vi muy pálido”.

En su programa, Susana Giménez le dijo “¡Ay, Charly, estás más gordito!”, y él le respondió “Vos también”.

"Yo no hago denuncias, querida, no soy botón. Pero mi ejército, ¡rompa todo!"

Charly García, canción para mi muerte.jpg “¿Yo más grande que Lennon? Sí, porque lamentablemente Lennon se murió", dijo Charly García.

Asimismo, Charly García se refirió a aquellos artistas que lo marcaron con frases que son auténticas sentencias:

“Si alguien me dice que no le gustan Los Beatles ya no confío tanto en él”.

‘Yo no sé qué día es hoy, ¿pero vos sabés como se llama el guitarrista de los Who?”.

“Cuando Keith Richards me vio, me dijo: ´you´. Me abrió los brazos para abrazarnos. Después me llevó al camarín a ver las guitarras y la primera fue la que yo le había regalado y decía ` Charly García ´. Muy simpático. Mucho más simpático que Mick Jagger”.

"Me volví loco: pensaba que era música marciana (por The Beatles). Música clásica de Marte. No se suponía que los jóvenes hicieran canciones y cantaran. Lo primero que escuché de ellos fue 'There's a place'. Y ahí acabó mi carrera de músico clásico".

“En mi más tierna edad, lo que me pegaba era (Federico) Chopin. Y también (Sebastian) Bach. Eso era lo que más me gustaba tocar. Me parecía increíble la diafanidad de los contrapuntos de Bach, era como un montón de hormiguitas yendo para arriba y para abajo. No había acordes. Además, para practicar técnica pianística era ideal. Federico era como más pop, temas muy bien armaditos, con una melodía, una especie de estribillo. Romántico y ganchero”.

Por otra parte, Charly García aludió en más de una ocasión a su adicción a las drogas. Y allí también supo ser filoso en sus frases: