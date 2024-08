Las mejores fotos del viaje de Ángela Torres y Rusherking a Japón

2.png El viaje de Ángela Torres y Rusherking a Japón.

Así fueron las vacaciones de Ángela Torres y Rusherking en Japón

“En la segunda foto se puede ver la pareja más linda de Argentina”, “Son tan lindos, lo juro. Transmiten ese amor, admiración y respeto que se tiene. Y se matan de risa”, “Qué suerte la de Rusher”, “Qué bellos se ven juntos”, le expresaron a la pareja y una particularidad, llamó la atención de otros usuarios.

3.png El viaje de Ángela Torres y Rusherking a Japón.

En una foto que posaron, los internautas comentaron que el color de cabello de los novios era muy similar, como si los dos se hubiesen cambiado el look. “Usaron la misma tintura”, “Qué lindo que les queda el colorado”, “Ay amo, lo bien que les queda”, “Qué pelirrojos más hermosos”, comentaron otros fanáticos.

4.png El viaje de Ángela Torres y Rusherking a Japón.

Rusherking contó por qué se puso de novio con Ángela Torres

Hace casi medio año, Rusherking blanqueó su romance con Ángela Torres. Y, en ese contexto, fue al programa que conduce Florencia Bertotti en radio Vale 97.5 y contó por primera vez cómo comenzó la historia de amor con quién fuera su amiga por mucho tiempo.

"Con Ángela somos amigos desde hace dos años, más o menos. Ella estaba de novia en su momento. Yo estaba de novio en su momento. Y compartíamos la misma productora", comenzó Rusherking. "Después ella se separó, yo me separé. Éramos amigos y nos fuimos a Nueva York. Ahí arranca", amplió el joven, reconociendo que allí comenzó su historia de amor.

"¿Pero cuál fue la primera vez que la miraste y dijiste 'esperá, esperá'", le consultó la actriz y conductora. Y el ex de la China Suárez contó que fue cuando la acompañó a un show de Diego Torres. "Fue una vez que la acompañé a un show de su tío, de Diego. Dije 'mirá vos, Angelita'. Me gustó. Ella no me daba bola al principio. Después nos fuimos de vacaciones a Nueva York, con un grupo de amigos, y pintó el amor", continuó.

"¿Hace cuánto?", indagó Bertotti. Y Rusherking confesó la fecha exacta del inicio del romance: "Hace siete meses. En diciembre volvemos a ir a Nueva York y ahí se va a cumplir un año”.