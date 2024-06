Las mejores fotos de las vacaciones caribeñas de Pampita

Pampita decidió tomarse un merecido descanso y viajó junto a sus amigas más cercanas a las paradisíacas playas del Caribe. El destino elegido fue la isla de Saint-Martin, conocida por sus paisajes impresionantes y su ambiente relajante. Durante su estadía, Pampita no solo disfrutó del sol y el mar, sino que también compartió con sus casi ocho millones de seguidores en Instagram cada detalle de su lujosa escapada.

Pampita 1.jpg Las vacaciones de Pampita en el Caribe

En Saint-Martin, Pampita y sus amigas se alojaron en un espectacular hotel cinco estrellas que ofrecía acceso directo al mar, un restaurante gourmet y bares informales junto a la piscina, además de una relajante sauna. Las publicaciones de la modelo en las redes sociales no tardaron en cosechar miles de "Me gusta" y comentarios elogiosos, tanto por los paisajes como por los looks impecables que lució durante sus vacaciones.