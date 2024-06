Pampita reveló con cuál de sus ex novios se sigue hablando y por qué

Embed

Por qué Pampita mantiene relación con un exnovio

“¿Lo volviste a ver a tu primer novio?”, quiso saber Maugeri y ella confesó que aún mantiene el contacto con él, por un increíble motivo. “Sí, trabaja en una gran marca, así que me he cruzado muchísimas veces y le tengo mucho aprecio a toda su familia. Los he visto muchas veces también”, reconoció la modelo sobre la increíble relación que construyó con su ex.

Además, la modelo se confesó y reveló la importancia de mantener esa relación. “Cada persona que te acompañó en algún momento de tu vida dio mucho de sí. Uno fue creciendo con esa persona. Hay que ser agradecido con todas esas personas que han estado en el camino, con todas”, se sinceró Pampita sobre el vínculo que mantiene con aquellos que marcaron su vida.

“Tengo muy buena relación con todas las personas que han estado en mi vida a lo largo de muchas circunstancias”, aclaró Carolina Ardohain con una sonrisa, que además aclaró que siempre ha tenido novio. "Siempre estuve en pareja. No me imagino sola, me enamoro. Nunca cerré mi corazón”, explicó.

Pampita.jpg Pampita habló de la relación que mantiene con un exnovio.

El reto de Pampita a sus hijos por el estado de su vestimenta

Pampita retó a sus hijos Bautista y Benicio Vicuña por un pequeño detalle de sus vestimentas. Todo ocurrió este jueves, cuando la top model estaba disfrutando de un día libre en su casa, junto a los chicos, tras regresar de Montevideo.

Y después de compartir un video de Ana García Moritán, su hija más chica, jugando, la modelo filmó cómo Bautista compartía un momento de relax con la más pequeña. Y tras mencionar lo buen hermano que era, Pampita notó que su hijo mayor, de 16 años, tenía las medias rotas. El adolescente llevaba el uniforme del colegio pero no tenía calzado.

Y en el video que compartió la modelo se puede ver que sus medias estaban todas rotas a la altura del dedo gordo. "¡Bautista las medias! ¡Bautista te voy a publicar!", se escucha decir a Pampita mientras retaba al adolescente, que rápidamente salió de la habitación. Y cuando parecía que la reprimenda había terminado, en el video siguiente mostró que Benicio también tenía las medias rotas.