Las primeras fotos de Bianca, la hija de Agustina Casanova

Ahora los flamantes padres ya están listos para los primeros días de la paternidad, para descansar en casa junto a su beba recién nacida.

Las primeras horas de Agustina Casanova como madre de Bianca

Unas horas más tarde Agustina Casanova volvió a postear una story y mostró a la pequeña Bianca dormida sobre su pecho. “Amor de mi vida Bianca”, escribió en esa oportunidad.

Cabe destacar que hace dos semanas la influencer había mostrado en las redes cómo se preparaba para este gran momento. En un video que compartió con sus followers mostró cómo armaba el bolso para el sanatorio y les pidió a los usuarios consejos sobre qué debía llevar.

“Llegó el momento de armar el bolso para recibir a Bianca. Me quieren dejar tips para que no me falte nada en el sanatorio?”, escribió en el posteo que cosechó miles de ‘likes’ y muchos comentarios con todo tipo de tips.

Algunos de los consejos fueron que llevara un fular de algodón (una tela larga y flexible que se utiliza para cargar a un bebé) para poder dormir cómoda con su hija, una faja o trusa, toallitas húmedas, una vincha para que su cabello no le molestara al momento del parto, crema para las paspaduras, entre otras cosas.

“Se viene lo mejor”, “Todo saldrá super bien y muy bendecidas enhorabuena “, “Llega el momento más feliz de tu vida!!”, “Ya la queremos conocer, muchas bendiciones”, “No te preocupes. En la clínica te dan todo. Lo fundamental es ropita y mantas. Y lleva ropa cómoda para vos!!”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la periodista.

Marcelo Tinelli fue uno de los primeros en felicitar a la pareja por la llegada de su primer bebé. En su cuenta de Instagram el histórico conductor del Bailando subió una imagen de Agustina y su marido con la bebé recién nacida. "Bienvenida Bianca. Los amo mucho queridos amigos", manifestó el empresario. Lautaro Mauro replicó la historia y le agradeció el gesto.