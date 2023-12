Espectáculos La Mañana Laura Ubfal Laura Ubfal reveló qué siente por Coty de Gran Hermano

La periodista apuntó fuerte contra la participante del Bailando y reveló la interna que se vive dentro del certamen, donde la tratan de "mala compañera".







El enfrentamiento de Laura Ubfal y Coty Romero parece no tener fin. Laura Ubfal volvió a apuntar contra Coty Romero.

Desde aquella vez en el mes de octubre, cuando junto a Lourdes Sánchez hizo una dura crítica contra Coty Romero, cualquier oportunidad es buena para que Laura Ubfal apunte y dispare fuerte contra la correntina.

Esta vez, la periodista aprovechó la visita de Aníbal Pachano a Intrusos para dar su férrea opinión sobre la ex “hermanita” y reveló por qué el jurado suele darle puntajes altos a la participante aún en performances en las que no se lo merece. Coty había pedido que le tuvieran consideración porque recién empieza en el medio, algo que no le cayo bien a la periodista ni al artista.

Aníbal Pachano abrió el juego al decir sobre Coty: "No tiene que ver que yo le tenga consideración o no porque está empezando. Yo, a los veinte años hacía de todo. Estos chicos subestiman una situación de la vida ¡Ella no es ninguna nena inocente! Es muy inteligente, no acepta las críticas, pero es funcional".