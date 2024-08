Laurita Fernández mamá: su polémica decisión

Sin embargo, respecto a eso, esta semana se supo que, tras siete años de amor, Federico Hoppe y Macarena Rinaldi, están esperando su primera hija y como no podía ser de otra manera, Laurita Fernández no solo habló al respecto ya que estuvo en pareja con el histórico productor de Marcelo Tinelli sino también fue consultada si ella desea formar una familia junto a su pareja.

Luego, en esta misma línea, el conductor quiso saber si se siente preparada o tiene intenciones de convertirse en mamá con Brusca: “¿Te gustaría ser mamá?” y lejos de cerrar la puerta a la posibilidad de tener un bebé, Laurita reveló: “En algún momento sí, más adelante. Él sí, re quiere”.

Por otro lado, Fernández también compartió cómo supo sobre la paternidad de Federico Hoppe: “Veníamos hablando por otra cosa y me enteré previo a que se sepa públicamente porque él me lo contó”.

"Estaba súper contento. Me parece que es una pareja muy consolidada y para mí ya era algo que iba a venir. La casa, su relación… así que no me sorprendió”, aseguró la protagonista del musical Legalmente Rubia’.

Por su parte, Laurita se mostró muy contenta por su ex novio, quien siempre había manifestado su deseo de ser papá. ”Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”, concluyó.

Laurita Fernández contó su parecer sobre la actualidad de Nicolás Cabré

Durante la temporada de teatro en Córdoba, Cabré y la joven bailarina se estaban conociendo. En los últimos días, el actor confirmó su noviazgo con un posteo en redes y un sugerente mensaje: “Sobran las palabras”. En medio de una visita de Laurita a Socios del Espectáculo, Rodrigo Lussich le hizo un comentario a la bailarina por el increíble parecido que comparte con la actual novia de Cabré.

“¡Es tan parecida a vos esta chica Rocío Pardo!", disparó el periodista. Muy sorprendida con el comentario del conductor, la actriz negó la afirmación con la cabeza y lanzó: “¡Ay, no!”. A pesar de negarlo, confirmó que Rocío le parece muy bella: “¡Es hermosa!". “En el fondo, ¿creés que te busca a vos?”, quiso saber Lussich.

“¡No, ni ahí!”. Además, marcó su diferencia con su expareja. “Yo soy más ecléctica con los gustos, como que varío más. Hay gente que tiene tendencia, qué sé yo”, comentó, sin querer juzgar al actor por los rasgos en común que tendría con Rocío.