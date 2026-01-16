Espectáculos La Mañana Roberto García Moritán Lejos de la política, Roberto García Moritán debutó en su nuevo trabajo

Roberto García Moritán

Roberto García Moritán reveló su nuevo proyecto que lo tiene completamente entusiasmado. Fue en sus redes sociales que el exfuncionario político confirmó que se trata de un desafío y que hace tiempo le venían proponiendo un rol en la televisión.

El debut llegó en la noche del jueves y se mostró contento por la decisión tomada. “Me venían ofreciendo trabajar en televisión en un formato que no sé si es el ideal para mí, pero acepté. Vamos a hacerlo a prueba un mes y voy a estar en la mesa de Polémica en el Bar”, dijo el exmarido de Pampita confirmando que será, al menos a modo de prueba, panelista del ciclo que conduce Mariano Iúdica en América.

Sobre el nuevo desafío, Moritán planteó que se trata de “una experiencia nueva, un trabajo distinto” y reconoció que está contento “hay que probar y animarse y de eso se trata la vida, de vivir experiencias distintas”.