Lolita Flores se enteró en vivo de la muerte de una amiga: la conmovedora reacción

“No se ha desmayado, pero ha faltado poco”

“Esto me ha dejado helada porque he estado con Cari hace poquitos días. Coincidí con ella, su hermana Miriam y Carlos Goyanes en un sitio flamenco. A los tres días me dicen que ha muerto Carlos de un infarto. Luego vi a Cari destrozada. Y esto es terrible... Que el marido de 79 años fallezca... pero esto de una hija. Que tiene, además, sus hijos”, pronunciaba con sumo cuidado la presentadora del programa.