Los escandalosos audios de Pancho Dotto contra Alejandro Gravier y Valeria Mazza

Dotto, quien en el pasado representó a Valeria Mazza, se mostró profundamente herido por no haber sido mencionado en el documental que destaca la vida de la modelo.

En audios filtrados que circularon por los medios, se lo escuchó expresar su descontento y desilusión, afirmando: "No hubiese llegado a ser quien es sin mí". La tensión llegó a tal punto que sufrió un colapso emocional que lo llevó a ser hospitalizado.

Pancho Dotto 1 (1).jpg Pancho Dotto

En estos audios revelados en el programa "Desperezate" de Canal de la Ciudad, Pancho Dotto no solo expresó su malestar contra Valeria Mazza sino también contra su esposo, Alejandro Gravier, quien actualmente la representa. Dotto acusó a Gravier de ser una "persona que estuvo a la pesca de todo" y de encontrar en su esposa "un lindo negocio para vivir", calificándolo como un "busca argentino". Además, lo criticó por no pagar sueldos y no tener una empresa propia.

Los fuertes audios de Pancho Dotto contra Valeria Mazza

“Pregúntenle a Pampita si hubiese llegado a ser Pampita si se hubiese encontrado a Juan Pérez, a Diego Fulano, a Leandro Rud o a Ricardo no sé quién. Pregúntenles y van a ver que el 100% de las chicas, menos Valeria, van a decir ‘jamás hubiese llegado a ser lo que fui sin Pancho en mi carrera’”, insistió.

Pancho Dotto 2 (1).jpg Valeria Mazza

El veterano mánager, que en el pasado también representó a figuras como Pampita y Dolores Barreiro, insistió en que su influencia y apoyo fueron fundamentales en las carreras de estas modelos, excepto Valeria Mazza.

El conflicto entre ellos inició en 2016, luego de que Pancho Dotto lanzara una fuerte denuncia contra la modelo: “Ella decidió irse de la agencia, pero se fue sin avisar, me enteré por un cliente”.