Los mejores memes de la salida de Martina de la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano volvió a convertirse en un hervidero de emociones luego de una gala que dejó a todos boquiabiertos. Este domingo, Martina Pereyra se convirtió en la nueva eliminada del reality, pero lo que más impactó no fue su salida en sí, sino el motivo: una inesperada traición por parte de su principal aliado, Tato Algorta, quien la dejó en placa en su rol de líder de la semana y la condenó a enfrentarse —y perder— en un mano a mano con Catalina Gorostidi. Los memes, por supuesto, no tardaron en aparecer.

memes 1.jpg Los memes de la eliminación de Martina

Hasta hace pocos días, Martina y Tato eran considerados uno de los dúos más sólidos del certamen, compartiendo estrategias, conversaciones clave y hasta enfrentamientos con otros participantes. Pero la lealtad que parecía inquebrantable se rompió cuando Tato, con el poder de salvar a uno de los nominados, decidió no levantar a Martina, dejándola vulnerable a la decisión del público. La jugada fue leída como una traición no solo por la participante eliminada, sino también por varios integrantes de la casa que no tardaron en enfrentar al líder por su maniobra.