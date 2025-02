Luis Ventura se cansó de los rumores y explotó: "No me morí"

Ventura 1.jpg Luis Ventura

Luis Ventura y su descargo en vivo: "Son operadores que quieren nuestros zapatos"

"Me quiero tomar un minuto. En 24 años que tengo al aire en este canal, me lo merezco. Me tomé una semana de descanso y esta semana quien se la tomó fue Karina Mazzocco. Quiero decir dos cosas. Primero, no me morí, como algunos llamaron para preguntarme. No estuve internado, descansé, estuve con mi familia, mis amigos y volví", afirmó el periodista, dejando en claro que su ausencia nada tenía que ver con los rumores que circularon.