Luli Fernández contó cómo y cuántas veces fue infiel

Con su elegante look de vestido solero color blanco, con cut out y aplicación de lentejuelas en la la falda semitransparente, la ex panelista de Socios del Espectáculo se acercó al punto de encuentro y le preguntó a Luciano Pereyra sobre los rumores de romance con Alejandro Fantino .

De la misma manera, clara y directa, la modelo respondió: "Sí, fui infiel". Y entonces explicó: "Yo fui muy noviera siempre. Cuando uno es tan chico, intentar entablar vínculos tan sólidos o firmes, cuando tiene tantas cosas que no están tan resueltas... No quería estar de novia y en lugar de tomar una decisión adulta y decir hasta acá... era chica".

La infidelidad de Luli Fernández

En ese momento, Andy Kusnetzoff le dijo que había "dado muchas vueltas para decir que fuiste infiel". Entonces Luli se excusó. “Porque uno siempre tiene que justificar los errores", se justificó la modelo.

"La realidad que toda esa experiencia me llevó a que con 24 años recién cumplidos conociera a mi marido y estoy hace casi 13 años y la verdad que elijo cada día, ojalá sea así para siempre y ojalá le pase a él lo mismo conmigo", agregó luego.

El conductor quiso saber si su pareja de aquel entonces se había dado cuenta de la infidelidad. "La realidad que tuve distintas parejas y no voy hacer alusión a qué momento de mi vida, pero ¿quién no ha sido infiel?. O ¿a quién no le han sido infiel? De los cuernos y de la muerte no se salva nadie”, sentenció Luli.