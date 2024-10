Manuel Adorni contó que hizo el casting de Gran Hermano

Manuel Adorni visitó este miércoles a Yuyito González en su programa Empezar el Día (por Ciudad Magazine). El vocero presidencial no brindó su conferencia diaria y dialogó con la novia del presidente Javier Milei en la que habló de su frustrado casting en Gran Hermano y no faltaron las chicanas al tema Fanático de Lali Espósito.

“Al primer casting de Gran Hermano yo me anoté, año 2000, 2001. No tenía nada para hacer, era un inconsciente total, tenía 18 años. Abandoné en la segunda instancia porque me di cuenta de que era un delirio”, contó el funcionario, quien aclaró que por voluntad propia se retiró del proceso de selección y que no fue por haber quedado afuera.