Marcela Tauro dio la cara y explicó su polémico comentario a favor de los abusadores.

La periodista y panelista eligió la pantalla de Intrusos para realizar su descargo acerca de sus polémicos dichos en El Club del Moro.

Luego de que esta mañana Marcela Tauro lanzara una polémica frase en la que aseguró que a los padres que violan a sus hijos “hay que honrarlos”, la periodista pidió disculpas y explicó sus dichos, que le valieron recibir un gran número de cuestionamientos en redes. Al aire de Intrusos, apenas unas horas después de lo sucedido en El club del moro, el programa radial en el que participa, Tauro le pidió la palabra a Rodrigo Lussich y se comunicó con sus espectadores.

“Se viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario. Viste que en la radio despertamos, abrimos muchas ventanas… Y cuando lo escuché, suena aún peor. Por ahí querés decir una cosa y decís otra, y no está bien lo que dije”, expresó la panelista, justificándose.

"Quise pedirles primero a ustedes (por Lussich y Adrián Pallares, conductores del programa) primero si me daban la oportunidad para dar la cara frente a cámara y decirlo, y no en un micrófono de la radio. También lo haré, pero lo mejor era dar la cara porque me conocen hace 40 años", continuó, al explicar por qué eligió hacer su descargo en televisión.

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Luego, les habló directamente a las personas que pudieron sentirse afectadas: "Quiero pedir disculpas. Es un horror lo que dije, lo que salió al aire. No pienso eso, obviamente. No quiero ni repetir la palabra porque me hace mal. Sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación, quiero pedir disculpas porque se han sentido mal y el dolor que les removí, otra vez".

El descargo de Marcela Tauro

Y reconoció: "Me conocen hace 40 años, conocen a mi familia, saben cómo soy, soy muy transparente. Me equivoqué, admito mi error y pido disculpas. Quise dar la cara en cámara porque empezaron a llamarme y preferí hacerlo aquí porque me parece que se transmite con los ojos y los gestos lo que quiero decir, que es pedir perdón".

Finalmente, la periodista cerró su descargo con una reflexión personal sobre el aprendizaje que le dejó lo ocurrido: "Reparo en todo, reparo en mis traumas también. Busqué sanar para que mi hijo no heredara cosas que la madre trae. Entonces me parece bueno pedir disculpas. Me equivoqué y fue un horror lo que dije".

Embed NO SE PUEDE CREER LA BARBARIDAD QUE DIJO MARCELA TAURO.



Esto paso recien en La 100, en el programa de Santiago Del Moro. Escuchen



“No hay que enojarse, hay que honrar. Cuantas familias, padres han VIOLADO a sus hijos? ESTA BIEN, no hay que perdonarlos, HAY QUE HONRARLOS”… pic.twitter.com/PEeTNxqYIN — (@Pampa139) June 30, 2026

Todo la polémica se originó cuando entre los miembros de El club del Moro, como Marcela Tauro, Santiago Del Moro, Edith Hermida, Costa, Maju Lozano y Anita Martínez, entre otros, se encontraban debatiendo sobre cómo ciertas conductas y figuras del pasado, que durante años fueron consideradas normales o aceptadas socialmente, y hoy son revisadas bajo una mirada mucho más crítica. En ese contexto, analizaron distintos casos que, con el paso del tiempo, cambiaron por completo la percepción pública.

Fue entonces que mencionaron la figura de Cristóbal Colón y el proceso de colonización de América, haciendo referencia a las matanzas y el sometimiento de los pueblos originarios. “Pero no podés tapar la historia”, opinó el conductor, mientras que Tauro agregó: “Y no, porque sino no estaríamos acá tampoco”. Y, en ese momento, lanzó: “No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos! Porque sino no te va bien en la vida”.

“¿Qué? ¿Cómo?”, reaccionó casi de inmediato Martínez. Y tanto Del Moro como Hermida y Lozano sumaron: “Pará, no entiendo. Ahí no puedo, está raro”. “Digamos, sino no hubiéramos llegado hasta acá… Aceptamos que cada vez hay gente más violenta porque estamos mirando más el pasado en vez de mirarnos cómo estamos nosotros", insistió la periodista. “Pero no me importa… El pasado nos tiene que ayudar”, interrumpió Anita. Y el conductor planteó, frenando a Marcela: "Para, porque se va a malinterpretar. Hay cosas que han estado mal, ayer, hoy y siempre. Ahora, muchas veces se repasa el pasado con una mirada actual y es imposible".