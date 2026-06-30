Qué dijo Marcela Tauro sobre los padres abusadores qué generó el repudio en redes sociales.

La periodista y panelista lanzó una frase que generó un fuerte rechazo al aire del Club del Moro en la 100.

Un tenso momento se vivió en la mañana de este martes al aire del programa de la 100 que conduce Santiago del Moro , El club del Moro luego de que la periodista y panelista Marcela Tauro lanzara una desafortunada frase que descolocó a todos sus compañeros de mesa.

Todo sucedió cuando en el equipo, integrado por Del Moro, Edith Hermida, Costa, Maju Lozano y Anita Martínez, entre otros, se encontraban debatiendo sobre cómo ciertas conductas y figuras del pasado, que durante años fueron consideradas normales o aceptadas socialmente, hoy son revisadas bajo una mirada mucho más crítica.

En ese contexto, analizaron distintos casos que, con el paso del tiempo, cambiaron por completo la percepción pública. La conversación comenzó a partir de las supuestas falsas denuncias de abuso sexual que enfrentó Julio Iglesias y derivó en un intercambio sobre el revisionismo histórico.

Embed NO SE PUEDE CREER LA BARBARIDAD QUE DIJO MARCELA TAURO.



Esto paso recien en La 100, en el programa de Santiago Del Moro. Escuchen



“No hay que enojarse, hay que honrar. Cuantas familias, padres han VIOLADO a sus hijos? ESTA BIEN, no hay que perdonarlos, HAY QUE HONRARLOS”… pic.twitter.com/PEeTNxqYIN — (@Pampa139) June 30, 2026

Fue entonces cuando también mencionaron la figura de Cristóbal Colón y el proceso de colonización de América, haciendo referencia a las matanzas y el sometimiento de los pueblos originarios, al igual que Lo que el viento se llevó, la clásica película cuestionada en los últimos años por la forma en que retrata la esclavitud. “Pero no podés tapar la historia”, opinó el conductor, mientras que Tauro agregó: “Y no, porque sino no estaríamos acá tampoco”.

La polémica frase

Y, en ese momento, Marcela Tauro lanzó: “No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, ¡hay que honrarlos! Porque sino no te va bien en la vida”.

“¿Qué? ¿Cómo?”, reaccionó casi de inmediato Martínez. Y tanto Del Moro como Hermida y Lozano sumaron: “Pará, no entiendo. Ahí no puedo, está raro...”. “Digamos, sino no hubiéramos llegado hasta acá… Aceptamos que cada vez hay gente más violenta porque estamos mirando más el pasado en vez de mirarnos cómo estamos nosotros", insistió Tauro, enmarañándose en su explicación.

Marcela Tauro

“Pero no me importa… el pasado nos tiene que ayudar”, interrumpió Anita. Y el conductor planteó, frenando a Tauro: "Pará, porque se va a malinterpretar. Hay cosas que han estado mal, ayer, hoy y siempre. Ahora, muchas veces se repasa el pasado con una mirada actual y es imposible". Rápidamente el recorte con la opinión de Tauro se viralizó en redes sociales, donde la periodista y conductora recibió un gran número de cuestionamientos por sus dichos.

Marcela Tauro reveló que está de novia a sus 61 años

Tras anunciar su ruptura de Martín Bisio en agosto de 2023, todo parece indicar que Marcela Tauro volvió a apostar al amor. Y la noticia se dio a conocer en medio del festejo de su cumpleaños número 61, después de que en Intrusos decidieran sorprenderla con una torta para mimarla.

Todo comenzó cuando la panelista compartió un posteo de Instagram revelando parte de la intimidad de su festejo. La publicación generó curiosidad. En las imágenes en cuestión, se la veía celebrando con una porción de torta y un ramo de flores, acompañando la imagen con un mensaje que generó muchas preguntas. “Festejando con Juanchi y…”, escribió.

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“Estoy conociendo a alguien hace poquito”, confesó Marcela Tauro. El misterio ya había quedado claro y la periodista, luego de casi tres años de soltería, parece estar iniciando una nueva relación. “Hace tres años que estoy sola, me quería tomar mi tiempo. Estuvimos un montón de años a distancia, él vivía en Rosario”, contó en referencia a su relación pasada con Martín Bisio.

Según relató, este nuevo amor en la vida de Marcela apareció de manera bastante natural. “Me lo presentaron, yo tengo esas cosas, me lo presentan”, dijo entre risas. Y no dudó en destacar uno de los motivos por los cuales está apostando a esta nueva relación: "Me hace reír mucho así que eso es bueno. Es súper compañero".