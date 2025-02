Marcela Tauro prefirió no hablar de Morena Rial y un conductor la destrozó: "Selectivo y arbitrario lo tuyo"

La panelista decidió no opinar sobre la detención de More Rial y terminó siendo duramente criticada por un colega.

El caso de Morena Rial sigue generando repercusiones mediáticas y dividiendo opiniones en el mundo del espectáculo. Luego de su segunda detención en menos de un mes, varios programas de televisión abordaron el tema, aunque no todos los periodistas decidieron sumarse a la cobertura. Marcela Tauro, actual conductora de Intrusos (América TV), sorprendió al manifestar que no tocaría el caso de la hija de Jorge Rial, argumentando razones personales y profesionales.

La periodista abrió el programa con una declaración contundente sobre por qué ella y la producción del ciclo decidieron no profundizar en el caso: "Obviamente que el tema de ayer y hoy es More Rial. Yo sinceramente no quiero hacer el tema. Mis compañeros y la gente de producción, que hace mucho tiempo que estamos en esto, trabajamos con Jorge", explicó.