Marcela Tinayre contó a qué famoso se olvidó de invitar a su cumple

Si bien la lista de invitados fue extensa, la conductora admitió que se "olvidó" de invitar a varias personas. Una de ellas no lo dejó pasar y se mostró súper ofendida con esta falta de atención. "¿Cómo la pasaste en tu cumpleaños? Nos sorprendió que no estuviera Gustavo Sofovich", le dijo un notero de Socios del Espectáculo.

"Me olvidé de invitar a mucha gente. Me olvidé de Gustavo, me olvidé de René. A Evelyn Scheidl no la invité. Realmente me olvidé. Ahora (para compensar) les prometí a todos que iba a hacer unos tragos en casa para resarcir lo que pasó", expresó Tinayre.

Marcela Tinayre habló sobre su festejo de cumpleaños y la relación con Sofovich. pic.twitter.com/7y0vf6XsnN — Socios del espectáculo (@socioseltrece) November 6, 2023

"Gustavo se enojó", insistió el periodista con respecto al productor de Polémica en el Bar, el programa en el que ella trabaja como conductora. "Me parece que sí. Estaba como ofendido. Pero bueno, yo no soy un producto ni estoy vendiendo whisky o ropa sino que es mi casa. No te podés ofender. Somos todos grandes", remató filosa la hija de Mirtha Legrand.

Marcela Tinayre se fue de tema con un comentario sobre la posibilidad de ir a Sex

Lejos del estilo cauto de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre no tiene problema de imponer su impronta en la conducción de Polémica en el Bar, y si es necesario incluso, decir alguna frase que podría ser mal vista por la Chiqui. Como cuando la conductora sorprendió a todos con una fuerte confesión sin filtro de índole sexual.

Es que en una de las emisiones de Polémica en el Bar, en América TV, Marcela Tinayre sorprendió a sus compañeros de panel con una declaración sin filtro. La controversia surgió cuando se hablaba del éxito continuo de la obra Sex, creada por José María Muscari, y la invitada Adabel Guerrero instó a Tinayre a asistir al espectáculo.

La respuesta de Marcela causó revuelo en el estudio: "José María me dice de ir todo el tiempo. Yo, como dijo Marcelo Tinelli el otro día, a mí no me gusta que me pongan la chot… acá", expresó la conductora mientras se señalaba la cara y desató risas en el set. Gabriel Schultz, uno de los panelistas, señaló el horario del programa para recordarle que estaban al mediodía.

Flavio Mendoza, con su característico sentido del humor, siguió el juego de Tinayre: "Para eso vamos tus amigos para ponernos adelante y que nos la pongan a nosotros". La respuesta provocó más risas en el estudio.

Sin embargo, la picante declaración dejó a todos desconcertados, y Gabriel Schultz le advirtió a Tinayre sobre el horario del programa. Marcela, en tono humorístico, respondió: "¿Chot.. no se puede decir? Bueno, 'la coneja' o 'la piruluchi'," y cerró el tema.