Marian Farjat contó cómo fue su relación con un cura en una iglesia en Rosario

“Hablando en serio, me pasaron muchas cosas en el último tiempo, así como me pasaron cosas lindas, me pasaron cosas raras energéticas", confesó Farjat al inicio de la entrevista. La exconcursante de Gran Hermano detalló que recurrió al Padre Ignacio después de sentirse cuasi poseída durante un encuentro con él en Rosario.

“Cuando me agarró, yo casi me caigo, se me dobló una pierna. Y él me dijo que yo estaba cuasi poseída, o sea, como que tenía algo adentro mío. Una locura”, admitió Farjat, dejando atónitos a los presentes en el programa de América.

En la entrevista, la mediática narró que visitó al Padre Ignacio en dos ocasiones, una sola y otra acompañada por su papá y su hermano.

El relato de Marian Farjat

“Cuando entré no podía parar de llorar, temblaba, se me dobló una pierna. No me caí al piso entera porque si me hubiera caído ahí sí estaba poseída. Pero me dijo que tenía un ser adentro mío como que me hacía hacer cosas, que yo en mi cabeza decía que no las tenía que hacer”, añadió, revelando los impactantes momentos vividos durante las sesiones.

Marian Farjat 2.jpg Marian Farjat

Respecto a la solución propuesta por el Padre Ignacio, Farjat compartió: “Me dijo que rezara todos los días durante tres meses el Padre Nuestro, el Ave María, la Natividad del señor. Después un par de cosas así con laurel...”. Esta rutina espiritual, según la mediática, marcó un antes y un después en su vida, llevándola a un proceso de transformación y alejamiento de las experiencias negativas.

Al ser consultada sobre su cambio de estilo de vida, Farjat destacó: “Hice una limpieza muy grande de amigas que no eran amigas claramente. Y mi familia me ayudó mucho”, concluyó, destacando la importancia del apoyo familiar en su proceso de cambio y crecimiento espiritual.