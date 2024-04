Marina Calabró contó quién tomó la decisión de su separación de Rolando Barbano

Calabró.jpg Marina Calabró y Rolando Barbano

Sin embargo, el cronista aceleró a fondo y la indagó sobre esa arista algo espinosa acerca de quién sintió la necesidad de separarse, así la hermana de Iliana Calabró sorprendió al confirmar sin tapujos, ni vergüenza: “No fue una decisión que tomé yo”. Tras dar a entender que Barbano inclinó la balanza, la famosa añadió: “Se dio así en una charla entre los dos”.

Qué dijo Marina Calabró acerca de la posibilidad de una reconciliación con Rolando Barbano

La periodista Marina Calabró procuró evitar más profundidades de una situación que por estos días le resulta muy dolorosa y expresó: “La verdad es que no tengo mucho para contarles, yo sé que siempre paro, siempre hablo, siempre les cuento, no tengo qué ocultar porque no pasó nada”.

Luego, la columnista de Jorge Lanata en Radio Mitre agregó con mucha honestidad: “Si hubiera pasado algo estaría, no sé, ocultándome, pero no tengo por qué ocultarme porque no hay nada para contar. Pero yo sé que ustedes entienden, que ustedes me conocen hace muchos años”.

En la entrevista, Marina también dejó la puerta entreabierta a una recomposición del lazo al manifestar: “Ojalá que podamos charlar con Rolando, nada me haría más feliz”. Frente a lo cual, el movilero le preguntó: “¿Pero puede haber una reconciliación?”. De ese modo, Calabró afirmó: “Después de la charla te cuento, si es que se da”.

Recordemos que fue tan solo unos días atrás cuándo Marina y Rolando Barbano confirmaron su noviazgo. Además, en el programa radial de Horacio Cabak dieron muchos detalles acerca de cómo fue el acercamiento entre los periodistas y cómo se fueron enamorando. Es por eso que este hecho tan repentino terminó sorprendiendo a más de uno en el mundo en el ambiente.