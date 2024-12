Marina Calabró reveló cuándo presentará a Rolando Barbano a su madre Coca

En una reciente entrevista en el programa Hermosa Mañana (Splendid), Marina confirmó que está organizando un encuentro para que su pareja conozca a su madre, Coca, algo que aún no ha sucedido. “Coca sí, por supuesto, que está acá en Buenos Aires, así que estamos organizando”, afirmó, dejando entrever que la reunión podría darse en alguna de las festividades de fin de año o en su próximo cumpleaños. “Todavía no. No se olviden que el viernes cumplo años”, comentó, generando expectativa sobre el momento.