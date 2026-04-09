Maroon 5 regresa a la Argentina: la fecha del show y cómo conseguir las entradas

Es oficial, Maroon 5 regresa a la Argentina . La banda californiana, liderada por Adam Levine , confirmó su esperado reencuentro con el público argentino para el 3 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro de Buenos Aires. La noticia no tardó en convertirse en tendencia, y las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría y recuerdos de shows pasados por parte de los seguidores argentinos.

En una noche que promete muchas emociones, Maroon 5 repasará los clásicos que los catapultaron a la fama y presentará “Love Is Like”, su último material, que ya está girando por escenarios de Estados Unidos y Europa. Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar llegan listos para brindar una experiencia única.

El vínculo entre la banda y el público argentino se forjó hace casi dos décadas, en noviembre de 2008, cuando la agrupación pisó por primera vez el Luna Park. Asimismo, esta sería la quinta visita de la banda al país, siendo la última hace cuatro años en el Campo Argentino de Polo. Y las dos pasadas, siendo 2016 y 2012 respectivamente, en el Hipódromo de Palermo y en el estadio de Ferrocarril Oeste.

image

Desde entonces, cada encuentro fue creciendo en convocatoria y en intensidad, con entradas agotadas, multitudes coreando “This Love”, “Sunday Morning”, “She Will Be Loved”, “Moves Like Jagger”, “Payphone” o “Sugar”, y ese ida y vuelta especial que solo ocurre cuando una banda internacional conecta con sus seguidores de Argentina.

Cómo acceder a las entradas

La preventa de tickets estará habilitada exclusivamente para clientes Macro VISA a partir del 14 de abril a las 10 de la mañana, mientras que la venta general comenzará el 16 de abril, también desde las 10. Todas las compras podrán realizarse únicamente a través de la plataforma All Access, y quienes cuenten con tarjeta VISA Macro tendrán la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés, tanto en la preventa como en la venta general.

Los valores de las entradas varían según la ubicación: los sectores Pits se ofrecen a $320.000 más cargos de servicio, Platea 1 a $250.000, Platea 2 a $240.000, Campo Delantero a $190.000 y Campo General a $95.000, todos sujetos a disponibilidad y con cargos adicionales.

image

“Love Is Like”, el octavo disco de estudio lanzado en agosto pasado, significó para Maroon 5 un regreso al espíritu de sus primeros trabajos: composición grupal, energía renovada y una apuesta por las colaboraciones con grandes figuras del rap y la música urbana. Lil Wayne aporta su impronta en la canción que da título al álbum, Sexyy Red suma frescura en “I Like It” y Lisa, del fenómeno global BLACKPINK, deslumbra en “Priceless”. Los nuevos temas ya suenan fuerte, pero nadie duda de que serán los hits de siempre los que harán vibrar el Hipódromo.

Atrás quedaron los años en que “Songs About Jane” sorprendía al mundo con una mezcla irresistible de pop, rock y funk. Hoy, con más de veinte años de carrera, tres premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos y más de 30.000 millones de reproducciones en Spotify, Maroon 5 sigue reinventándose sin perder la esencia. Su residencia en Las Vegas, M5LV, que comenzó en 2023 y se extendió hasta 2025, fue otro hito en un recorrido repleto de logros, ovaciones y desafíos superados.