Martín Menem salió a responder los rumores que lo vinculan con la China Suárez

Los rumores en torno a la vida sentimental de la China Suárez no dejan de multiplicarse. Mientras la actriz sigue vinculada a Mauro Icardi en medio de una relación que parece afianzarse, en las últimas horas surgió una nueva versión que la vinculaba con un poderoso allegado al presidente Javier Milei. Sin embargo, el supuesto candidato, Martín Menem, no tardó en romper el silencio y desmentir cualquier tipo de relación con la ex Casi Ángeles.