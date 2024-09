Maru Botana rompió el silencio tras el escándalo con Jimena Monteverde

La situación comenzó cuando Maugeri le preguntó sin rodeos: “¿Por qué te odia Maru Botana?”. Ante esta consulta, Monteverde respondió de manera contundente: “No sé si me odia y si la palabra es odio, pero eso habla más de la inseguridad del otro. Para trabajar en televisión, hay que ser un poco malo, y yo no lo soy. Por eso me cuesta más que a otras personas encontrar mi lugar o ponerme firme". Estas palabras fueron el detonante para reavivar una disputa que, según la versión de Jimena, tiene origen en su paso por América TV.

Durante la entrevista, Monteverde también habló sobre su vínculo con Coco Carreño, compañero en la cocina televisiva: "Coco es amigo mío, conmigo él es totalmente libre, y no se sentía así con Maru". Estas declaraciones dejan entrever que la relación profesional entre ellos era diferente cuando compartían proyectos con Botana.

Maru 2.jpg Maru Botana

Maru Botana salió a responder la polémica con Jimena Monteverde

Ante estas acusaciones, Maru Botana decidió responder a través de un mensaje enviado a Karina Iavícoli en el programa Intrusos. Allí, la jurado de Bake Off fue tajante y le quitó importancia a los dichos de Monteverde: "No tengo mucho para decir sobre esta historia, tema viejo". Además, aclaró que no tuvo injerencia en las decisiones del canal respecto a la salida de Monteverde: "Mirá si yo voy a decidir en un canal quién está y quién no", afirmó, y concluyó con un tono despreocupado: "Estoy feliz grabando Bake Off y no quiero quilombos".

El conflicto entre ambas cocineras no es nuevo, y aunque Monteverde volvió a traer el tema a la luz en su reciente entrevista, Botana prefirió no ahondar en detalles, dejando en claro que para ella este es un tema del pasado. Sin embargo, la tensión es evidente, y queda claro que el dolor que siente Monteverde por lo ocurrido en 2018 aún está presente. "Nos dejaron sin trabajo a mí y a muchas personas", señaló Monteverde en su entrevista.