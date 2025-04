Marynés Breña, la ex de Guillermo Francella, reveló por qué decidió separarse del actor tras 36 años

“Ahora estoy sola y estoy bien así, y estamos bien así los dos”, expresó con calma, marcando el tono sereno y reflexivo de toda la conversación. En un mano a mano con el periodista Santiago Riva Roy, Marynés explicó que la separación no se debió a ningún hecho puntual ni a una crisis reciente, sino al desgaste natural de una relación larga: “Son 36 años. Si uno no termina así, ¿no? Tenemos derecho los dos a ser felices, a estar bien”.

Sobre la posibilidad de una reconciliación futura, Breña no se cerró completamente, aunque aclaró que hoy se sienten cómodos con la decisión tomada. “Así estamos bien. No lo sé... El universo dirá”, comentó entre risas, dejando la puerta entreabierta a lo que pueda deparar el futuro.

Guillermo 1.jpg Marynés Breña y Guillermo Francella

La ex mujer de Francella respondió a las críticas que recibió el actor

Por otro lado, y aunque prefirió no profundizar en temas que pudieran incomodar, Marynés fue consultada por las críticas que Francella recibió por sus comentarios políticos en el último año. Fiel a su estilo reservado, optó por no hacer declaraciones polémicas: “No voy a hablar nada de eso. Se han equivocado mucho, así que no opino. El que lo conoce, lo conoce. No tengo nada que hablar, y menos con la política”.

La separación, que se dio en buenos términos, también dejó en evidencia el vínculo maduro y respetuoso que ambos sostienen. No hay resentimientos ni enfrentamientos, sino un entendimiento mutuo de que los ciclos también terminan, incluso los más duraderos. “El desgaste. No hubo ningún motivo… Un desgaste que venimos trayendo”, resumió ella con honestidad.