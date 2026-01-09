Mauro Icardi celebró su amor con la China Suárez con un posteo: "acá me quedo para siempre"

Hoy se cumple un año del día en el que la China Suárez y Mauro Icardi confirmaban una verdadera bomba en el mundo del espectáculo al publicar la primera foto juntos haciendo público el romance. La actriz y el futbolista confirmaban los rumores de noviazgo que cada día crecían más y decidieron no ocultarse más.

Esta fecha es sin duda un antes y un después en sus vidas, mostrando su relación ya consolidada. Por este motivo, el futbolista del Galatasaray compartió este viernes una carta a corazón abierto desde su cuenta en Instagram donde expresa todo lo que siente por la actriz y repasando en imágenes algunos de los tantos momentos que compartieron juntos a lo largo de este primer año juntos como novios.

"Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real", comenzó su emotivo mensaje el ex de Wanda Nara. Y siguió a puro elogio para la actriz y su incansable contención: "Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos".

image

image

"Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa", cerró Mauro Icardi profundamente enamorado.

Por su parte, la actriz la China Suárez optó por subir una significativa imagen a sus historias de Instagram donde se la ve junto al futbolista sentada en un banco en la calle y mirando juntos un río, en una foto que simboliza el camino que quiere recorrer eternamente a su lado. Cabe recordar que hace varios meses que Suárez ya se instaló en Turquía con él y se muestra totalmente feliz con su vida en Estambul. A lo largo de este tiempo juntos, la pareja pasó por varios rumores de embarazo que luego quedaron rápidamente desmentidos y también Icardi lleva adelante un duro conflicto judicial con ex, Wanda Nara.

El duro mensaje de la China Suárez que descolocó a todos y después terminó borrando

Mientras navegaba por las redes sociales, la China Suárez revisaba se topó con un meme que la descolocó: se trataba de una imagen comparativa suya, sin maquillaje y de manera casual, enfrentada a otra totalmente producida, acompañada por la frase “El 31 a las 5 de la tarde / El 31 a las 9 de la noche”. Lejos de tomarlo con humor, lo sintió como un ataque directo y decidió reaccionar.

image

Visiblemente molesta, la actriz respondió desde sus propias redes con un fuerte descargo que sorprendió a sus seguidores. “Cuando pagan para hundirte pero todo te chupa un huev… Feliz año para todos y todas. Sean felices y reciban lo mejor. Me veo hermosa en todas mis versiones, ni lo intenten”, escribió.

El detalle que terminó de encender la polémica fue la elección musical del posteo: Bad Bitch, de Wanda Nara. Para muchos usuarios, no se trató de una casualidad. En redes sociales, el gesto fue interpretado como un palito directo hacia la conductora de MasterChef Celebrity, a quien desde hace tiempo se acusa de utilizar bots para hostigarla y generar hate digital.

El estallido, sin embargo, duró poco. La China Suárez terminó eliminando la historia a los pocos minutos de haberla publicado. El mensaje desapareció, pero dejó instalada una lectura inevitable sobre el destinatario del enojo.