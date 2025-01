Maxi López salió a contar la verdad luego que se filtrara su separación

Según Etchegoyen, el supuesto distanciamiento sería producto de un "desgaste natural" y diferencias relacionadas con el entorno de Wanda Nara, exesposa de Maxi López. “Ella no viene a la Argentina porque no se banca el mundo Wanda”, afirmó el periodista, refiriéndose al contexto familiar complejo que rodea al exjugador. Además, agregó que Daniela habría decidido permanecer en Suiza junto a Elle, mientras Maxi se encuentra en Buenos Aires pasando tiempo con sus tres hijos mayores, fruto de su relación anterior con Wanda Nara.

Maxi 1.jpg Maxi López y Daniela Christiansson

Qué dijo Maxi López sobre los rumores de su separación

Sin embargo, Maxi López no tardó en romper el silencio y desmentir categóricamente estos rumores. En diálogo con Primicias Ya y Ciudad Magazine, el empresario fue tajante: “¡Mirá vos! No sabía nada. No es así, todas giladas”, expresó, desacreditando la versión de su separación. A esto añadió: “Es todo mentira”, dejando en claro que no hay problemas en su relación con Christiansson.