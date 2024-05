"Me duele hasta...": cómo se siente Mercedes Ninci tras ser diagnosticada con Gripe A

“Estoy en casa, no pude trabajar en toda la semana. El viernes había ido a acompañar al (Sanatorio de) la Trinidad a Florencia, mi hija, que estaba con broncoespasmos”, relató la cronista, en Mañanísima, sobre su hija, que cayó enferma antes que ella. “El sábado empecé a tener fiebre, pensé que me había contagiado de Florencia”, reconoció Mercedes.

“Y empecé con 39 (de temperatura) el sábado, 39 el domingo, 39 el lunes y mucho dolor de espalda”, reveló Ninci sobre los síntomas que la hicieron preocupar y decidió comunicarse con un profesional. "Y viste que, en la prepaga, podés hacer una videollamada al médico, y me compré un jarabe, pero nada, y me seguía doliendo mucho la espalda”, agregó.

Embed

Mercedes Ninci detalló qué estudios le hicieron antes de diagnosticarla con gripe A

“Y la Jefa de Personal de la radio me dice ‘¿por qué no vas a la guardia de la Trinidad y preguntás a ver qué te pasa? Hacete una placa, algo’”, contó sobre el consejo que recibió y, tras atenderse, recibió el diagnóstico menos esperado: “Menos mal que fui, me hicieron una tomografía y tenía gripe A”.

La periodista reconoció que, luego de atenderse en el sanatorio, comenzó a sentirse mejor. “Entonces me cambiaron los remedios y, la verdad que estoy mejorando, se me fue el dolor de espalda por suerte, porque tenía un dolor tremendo”, expuso la notera sobre el terrible malestar que sufrió a causa de la gripe A.

“Sí, dicen que la gripe A te agarra muy fuerte, que te tira a la cama terrible”, le comentó la conductora. Sobre la tomografía que le hicieron, explicó: “Te revisan el pulmón a para ver si tenía neumonía seguramente, y eso lo que tenía en la espalda, en realidad era el pulmón. Y me dieron un remedio que me lo sacó”.

Qué dijo Mercedes Ninci de su estado de salud actual

Tras pasar unos días sintiéndose muy mal, Mercedes confesó que está en plena recuperación pero que ya tuvo mejoría. “Ahora por suerte ya estoy bien, anoche dormí por primera vez bien”, admitió Ninci sobre su estado actual de salud. Además, habló de las imágenes que compartió usando un barbijo, mientras estaba haciendo reposo.

"Y tenías que andar con barbijo por tu casa porque es contagiosa la gripe A”, le mencionó Diego Ramos, luego de ver sus historias en las que se mostró usando la mascarilla. “Claro, decí que tenemos esas casas grandes de techos altos antiguas y de tipo chorizo y entonces no es que estamos todos encerrados”, detalló la periodista.

mercedes ninci enferma.png Mercedes Ninci tuvo que usar barbijo dentro de su casa para no contagiar a sus hijos.

Sin embargo, aseguró que usó el barbijo para proteger a sus hijos, que conviven en la misma casa con ella. “Los primeros días anduve con barbijo para no contagiar a los chicos. Igualmente Lucas, que me acompañó a la clínica, se contagió, y ahora está él también con gripe A”, afirmó Mercedes sobre el único de sus hijos que cayó enfermo hasta ahora.