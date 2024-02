Morena Rial contó todos los secretos de sus padres biológicos

“Rocío llegó al año a casa. A mí me adoptan desde que estaba en la panza. Se trajeron a la señora que me tuvo a Buenos Aires. Cuando nací, me dieron directamente a Silvia, no a esta mujer”, explicó sobre su proceso de adopción, en el cual no tuvo casi contacto con su madre biológica, tras su nacimiento.

morena rial portada.jpg Morena Rial habló de su vida y de su relación con sus padres biológicos.

Qué dijo Morena Rial sobre su relación con sus padres biológicos

Morena Rial habló sobre su relación con Silvia, la mujer que la adoptó junto a Jorge y reflexionó sobre el escaso amor que le dio la entonces esposa del periodista. “Creo que la frustración de no haber tenido a su hijo, hace que no nos quiera a nosotras. Ella no está bien de la cabeza, y no la entiendo. Hace 12 años que no me hablo”, disparó sin piedad.

“¿Con tu mamá biológica te ves?”, quiso saber Carmen Barbieri y Morena respondió con total sinceridad sobre la escasa relación que mantiene con Azucena. “No. Con ella hablo poco y nada. No la conozco”, confesó la mediática, que cruzó palabras con la mujer en contadas ocasiones.

Morena Rial.mp4

“Me hablo con el que es mi papá y con uno de los hijos de ellos, con mi hermano. Son de Tucumán. El nene es un amor. Tiene 15 años. Hay más hermanos, pero no tengo relación”, sostuvo Morena, al reconocer que tiene vínculo con dos personas de su familia biológica.