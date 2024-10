Murió Paul Di'Anno, primer cantante de Iron Maiden y leyenda del heavy metal

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iron Maiden (@ironmaiden)

El comunicado: “A pesar de estar preocupado por los graves problemas de salud en los últimos años que lo limitaron a actuar en silla de ruedas, Paul continuó entreteniendo a sus fans en todo el mundo, acumulando más de 100 espectáculos desde 2023. Su primer álbum retrospectivo de su carrera, The Book of the Beast, fue lanzado en septiembre de 2024 y contó con los aspectos destacados de sus grabaciones desde que dejó Iron Maiden. Conquest Music está orgullosos de haber tenido a Paul Di’Anno en nuestra familia de artistas y le pide a su legión de fans que levante una copa en su memoria”.

Quién era Paul Di´Anno

Había nacido Chingford, East London, el 17 de mayo de 1958, y se desempeñó como cantante de Iron Maiden entre 1978 y 1981.

Era conocido por su particular estilo de voz mezcla de la crudeza callejera del rock and roll estilo AC/DC, y a la vez melódica como las voces características de Uriah Heep. Di'Anno tenía una gran afinación y un gran alcance en su voz, teniendo un rango extenso de casi cuatro octavas (B1-Bb5). Era capaz de utilizar la voz gutural como lo demostró en sus presentaciones con su nueva banda o en sus años con la banda Killers.

Desde que dejó Maiden, tuvo una larga y agitada carrera discográfica con grupos como Battlezone y Killers, y también numerosos proyectos solistas y apariciones como invitado.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paul Di'Anno (@pauldiannoofficial)

Según consignó la Revista Rolling Stone, su última visita a la Argentina fue el 2 de febrero de 2024, en el marco del From Hell Fest, que se celebró en el Arena Sur Centro Cultural, en el barrio porteño de Pompeya, en el marco de una gira en la que prometía cantar por última vez las canciones que había grabado con Iron Maiden. Consultado por la Rolling Stone, sobre su banda seminal, dijo: “ No creo que hubiera chance de que yo siguiera en Maiden. Para ser honesto con vos: recorrimos nuestro camino. Iron Maiden evolucionó hacia la forma en la que es hoy, que es brillante, y yo soy más crudo, más punk. Lo correcto era decir adiós, y está bien. No tengo ningún resentimiento”.