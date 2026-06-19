Murió un reconocido productor de música a los 29 años: qué le pasó

Es conocido por colaborar en éxitos de Drake, Travis Scott y Beyoncé. Fue encontrado en su departamento en Nashville.

El reconocido productor musical Tay Keith falleció a los 29 años y fue encontrado por la Policía Metropolitana de Nashville en su domicilio. El cuerpo fue hallado cuando los agentes realizaban una comprobación de bienestar.

El medIo Wsmv4 informó que la Policía indicó que "no se sospecha de ningún acto delictivo en la muerte de Brytavious Chambers , también conocido como el productor discográfico nominado al Grammy, Tay Keith".

"Fue hallado muerto en su apartamento de la calle Martin esta tarde por agentes que realizaban una visita de control. Su muerte no ha sido clasificada hasta que se conozcan los resultados de la autopsia", agregó.

Su nombre ganó relevancia mundial gracias a su participación en algunos de los mayores éxitos del género. Fue coproductor de Sicko Mode, la canción de Travis Scott que alcanzó el número 1 en Estados Unidos en 2018, además de aportar su sello en temas como Nonstop de Drake, Before I Let Go de Beyoncé, Not Alike de Eminem y Look Alive de BlocBoy JB.

Tay Keith (1)

Quién es Tay Keith, el productor hallado muerto

Brytavious Lakeith Chambers, más conocido como Tay Keith, nació en Memphis y se convirtió en uno de los productores más influyentes del hip-hop. A lo largo de su carrera trabajó junto a artistas de primer nivel como Drake, Travis Scott, Beyoncé, 21 Savage, Swae Lee y Eminem, entre otros.

La historia de Keith en la música comenzó durante su adolescencia, cuando conoció a BlocBoy JB a los 14 años y ambos empezaron a crear canciones juntos. Luego, trabajó con Black Youngsta en el mixtape Fuck Everybody, aunque su gran salto llegó con Rover, el éxito de BlocBoy JB que lo posicionó en la escena.

En 2018 también produjo Never Recover, de Lil Baby y Gunna junto a Drake, antes de consolidarse definitivamente con el fenómeno de Sicko Mode.Gracias a ese trabajo recibió una nominación al Grammy en 2019 y volvió a ser candidato al premio en 2024 por Rich Flex, la colaboración entre Drake y 21 Savage.

Conmoción en Hollywood por la muerte de la actriz de La Llamada

Daveigh Chase es la actriz recordada mundialmente por interpretar a la icónica Samara Morgan en La Llamada, la popular película de terror de los años '00s, y por darle voz a Lilo en la película animada Lilo & Stitch. En las últimas horas, generó conmoción en Hollywood por la noticia de su muerte a los 35 años.

Daveigh Chase, Samara La Llamada

Fanáticos y colegas quedaron destrozados ante la muerte de quién se trató una de las figuras del cine de la década del 2000 más populares. Según trascendió en medios internacionales, la actriz falleció como consecuencia de complicaciones derivadas de una meningitis. Su pareja, Roy Hernández, confirmó la triste noticia y reveló que Chase atravesaba un delicado cuadro de salud desde hacía varias semanas.

De acuerdo con la información difundida, la artista había sido internada en un hospital de Los Ángeles a principios de junio. Allí recibió tratamiento por una serie de infecciones que agravaron rápidamente su estado. Durante sus últimos días permaneció bajo estricta supervisión médica mientras familiares y amigos seguían de cerca su evolución.

La carrera de Daveigh Chase comenzó cuando era apenas una niña. Sin embargo, su salto definitivo a la fama llegó en 2002, año en el que participó de dos producciones que marcaron a toda una generación. Por un lado, prestó su voz para el personaje de Lilo Pelekai en Lilo & Stitch, uno de los mayores éxitos de Disney.