Nacho Castañares contó la verdad de su doloroso cruce con La Tora

Todo comenzó cuando, en el contexto de una charla aparentemente trivial sobre las supersticiones y el impacto de los eclipses en los signos zodiacales, La Tora realizó un comentario que desató el malestar de Nacho. Durante el programa, el joven ex Gran Hermano mencionó que no creía que los fenómenos astronómicos, como el eclipse solar anular, tuvieran influencia directa en sus emociones. Fue entonces cuando La Tora, en tono irónico, cuestionó la creencia de Nacho relacionada con las mariposas, algo que él ha compartido públicamente en más de una ocasión.

La tensión aumentó cuando Nacho respondió con firmeza: “Si obvio, y no me faltés el respeto porque es algo serio para mí. Tiene un significado profundo”. En ese momento, decidió levantarse y salir del programa para calmarse, generando un clima incómodo entre los conductores y el público que seguía la transmisión en vivo. El joven explicó más tarde que necesitaba un momento para recomponerse y que su salida no fue una muestra de enojo extremo, sino de incomodidad ante la situación.

Qué dijo Nacho Castañares sobre el conflicto con La Tora

En una entrevista posterior en el programa Nuevas tardes con Denise, Nacho Castañares abordó el tema y explicó cómo se sintió en ese momento: “Me levanté porque necesitaba salir un segundo, buscar agua, por la situación en sí. También creo que se malinterpretó todo lo que estábamos hablando”. El joven también aclaró que su intención no era desacreditar las creencias de nadie, sino que simplemente se sintió afectado por el comentario de su exnovia sobre un tema muy íntimo para él.

En cuanto a la relación con La Tora, Nacho señaló que no hubo un pedido de disculpas formal, pero aclaró que no lo necesita: “Ella entiende mi sensibilidad y lo que para mí significa. Y yo entiendo que no fue un comentario de mala persona. Fue una contestación desafortunada. Sé que es así”. Además, destacó que, a pesar del incidente, siguen siendo compañeros de trabajo y mantienen una relación cordial.