Nacho Castañares y Coty Romero reconciliados a dos días de haberse separado

Además, un gesto contundente en redes sociales reavivó los rumores de reconciliación: ambos volvieron a seguirse en Instagram, lo que dejó entrever que la situación podría haber cambiado.

Este escenario contrasta con las acciones previas de Coty, quien había borrado todas las fotos junto a Nacho y había dejado de seguirlo, lo que en su momento fue interpretado como la señal definitiva del fin de la relación. A pesar de este contundente indicio, el ex participante del reality nunca dejó de seguirla, manteniendo una puerta abierta a la posibilidad de un reencuentro.

Coti 2.jpg Coty Romero y Nacho Castañares

Qué había dicho Nacho Castañares antes de la reconciliación

Por su parte, Nacho Castañares había hablado sobre el tema en una transmisión en vivo en su stream, donde dio detalles sobre cómo fue la separación. "Fue por decisiones en conjunto, pero más inclinado por ella, que fue quien tomó la decisión. Pero si es para estar bien los dos y hacer algo que nos va a servir a ambos, yo siempre voy a estar de acuerdo", expresó con madurez y sin resentimientos.

Aclaró que la decisión no estuvo motivada por infidelidades o falta de amor, sino que simplemente Coty consideró que era el mejor camino. "No es que alguno dejó de amar al otro, que alguno cagó al otro, que alguno no quiere estar más con el otro. No hay más vuelta que eso", enfatizó, destacando la importancia del respeto mutuo.